Eltörte a jegyellenőr csuklóját egy dühös utas Szegeden – videóval

Egy szegedi járaton történt incidens miatt emeltek vádat egy férfival szemben. Az eset során a jegyellenőr súlyos sérülést szenvedett – tette közzé a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Jegyellenőrt támadtak meg Szegeden

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Jegyellenőr elleni támadás a villamoson

A vádirat szerint a férfi tavaly novemberben utazott a Szeged területén közlekedő vasútvillamos járaton, amikor ellenőrzés alá vonták. Mivel nem tudott érvényes jegyet felmutatni, az ellenőr a bírság kiszabása érdekében elkérte a személyi igazolványát. Az adatok rögzítése közben vita alakult ki a felek között, amely rövid idő alatt elfajult. A férfi emelt hangon kezdett el vitatkozni, majd erőszakkal próbálta visszaszerezni az okmányát.

A támadó megragadta az ellenőr karját, és megcsavarta azt, aminek következtében a nő súlyosan megsérült. A történteket látva a helyszínen tartózkodó másik ellenőr rendőri segítséget kért.

Súlyos sérülés és vádemelés

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.

Az ügyben a Szegedi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. A vádlott a bűnösségét beismerte. A vádiratban az ügyészség indítványozta, hogy az ügyet büntetővégzéssel bírálják el, és a férfival szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabjanak ki. A végső döntést a Szegedi Járásbíróság hozza meg.

