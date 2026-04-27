Bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség Kabát Péterék háza táján

Kellemetlen incidens történt Kabát Péter környezetében, ugyanis betörtek párja, Róka Adrienne budapesti szendvicsezőjébe. Az eset nemcsak a családot, hanem a környéken élőket is meglepte, hiszen a vállalkozás régóta ismert és népszerű hely, senki nem érti hogy történhetett egy ilyen bűncselekmény – írta a Bors.

Kabát Péter párjának ügyében már a rendőrség is nyomoz

A Kabát Péter párjának ügye gyorsan komoly fordulatot vett, miután kiderült, hogy a betörőről felvétel is készült. Adrienne a közösségi oldalán osztotta meg a történteket és segítséget kért követőitől az elkövető azonosításához.

Az üzlet, amely évek óta működik a fővárosban, már számtalan rendezvényt szolgált ki, hidegtálak és szendvicsek ezreit készítve. Éppen ezért érte különösen váratlanul a tulajdonost, amikor szembesült a betöréssel.

Sajtóértesülések szerint az eset a III. kerületben, a Kolosy tér közelében történt. A rendőrség már megkezdte a nyomozást és jelenleg is keresi az elkövetőt.

A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában is, miután Kabát Péter is megosztotta a felvételeket. A sportoló szeretné minél több emberhez eljuttatni az információt, hátha valaki felismeri a betörőt.

Rémisztő élményen van túl a világhírű modell és férje is, miután egy idegen jelent meg az otthonukban. Palvin Barbara most férjével együtt meglepő módon humorral próbálja feldolgozni a történteket.