Kábítószer: titkos szobában termesztette a drogot egy férfi Borsodban

Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás egy férfi ellen Borsodban. Az ügyben a kábítószer termesztése és beszerzése is felmerült – közölte a Police.hu

Nem sikerült a kábítószert elrejteni

Fotó: Police.hu

Kábítószer-termesztés egy titkos szobában

A nyomozás adatai szerint a férfi a Szentistván településen található otthonában alakított ki egy külön helyiséget, amelyet egy szekrénnyel takart el. Ebben a rejtett térben termesztette a tiltott növényeket saját használatra.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai a kutatás során közel egy kilogramm kábítószernek minősülő növényi származékot találtak. Emellett lefoglalták a termesztéshez szükséges eszközöket is, köztük sátrat, ventilátort, lámpatestet, fűtőtestet, szünetmentes tápegységet és egy komplett szellőztetőrendszert.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi több alkalommal Németország területéről rendelt kábítószergyanús anyagokat.

Beismerte, az ügyészség dönt

A gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett. A rendőrség az eljárás során szükséges cselekményeket elvégezte, majd az iratokat továbbította az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a drogok használata súlyos egészségügyi következményekkel járhat. A fogyasztás során jelentkezhet szédülés, légszomj, szorongás, pánikroham és egyéb pszichés tünetek, hosszú távon pedig maradandó károsodás is kialakulhat.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a kábítószerek hatása kiszámíthatatlan, és akár tragikus következményekhez is vezethet.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki hasonló bűncselekményről tud, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.

Elszabadult a pokol, amikor 500 rendőr 7 településen, 17 helyszínen csapott le egyszerre

Elképesztő akcióról számolt be a rendőrség. A nyomozók március végén Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 17 pontján csaptak le a drogdílerekre. Az eredmény: számos letartóztatás, több millió forintnyi készpénz és a dílerektől lefoglalt két luxusautó, amelyeket beintegrálnak a rendőrségi flottába.