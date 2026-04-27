Durva támadásokat és fenyegetéseket kap az esküvőjére készülő magyar sztárpár

A népszerű előadópáros, Kádár Mónika és Luigi kapcsolata egy közös velencei klipforgatás során fordult barátságból szerelemmé, amely már akkor is megosztotta a közvéleményt. Kozso exneje és vőlegénye most az esküvőjük közeledtével ismét a figyelem középpontjába került, és az őket érő kritikus hangok is felerősödtek – számolt be róla a Borsonline.hu.

Közeledik Kádár Mónika és vőlegénye esküvője, de a pár szerint több irányból is támadások érik őket

Durva fenyegetéséket kap Kádár Mónika és vőlegénye

Már a kapcsolatuk indulása is megosztó volt, hiszen Mónika korábban párkapcsolatban élt, a szakítás pedig nem maradt következmények nélkül. A történet gyorsan túlnőtt a magánéleten: sajtóüzengetések, jogi lépések és nyílt konfliktusok is kísérték az eseményeket. Ettől függetlenül a két énekes együtt maradt.

Luigi tavaly Mónika születésnapján kérte meg Kozso exnejének kezét, aki igent mondott.

A jegyespár azóta az esküvő szervezésén dolgozik, amelynek dátuma július 11., az eseményt pedig többnapos lakodalom követi. A háttérben viszont nem lett csendesebb a történet. A pár elmondása szerint az esküvő közeledtével újra felerősödtek a negatív reakciók és fenyegetések, több irányból is.

Alapvetően egyébként nem is akartam újra megházasodni, hiszen már kétszer elváltam, de Luiginak én leszek az első felesége. Ugyanakkor mellette érzem életemben először, hogy megtaláltam azt a férfit, akivel szeretném leélni az életemet

– árulta el a Borsnak Kádár Mónika, aki azt is elmondta, sokan nem nézik jó szemmel a kapcsolatukat, részben korábbi párkapcsolati szálak, részben szakmai együttműködésük miatt.

Sok ember szemét szúrja a kapcsolatunk. Luiginak volt ugye egy előző kapcsolata. A lány mindenáron férjhez akart menni hozzá. Mivel ugye nem jött össze, gyűlöl engem, vagyis minket. De ezzel nincs egyedül. Valamiért egész sokan vannak, akik bármi áron meg akarják gátolni az esküvőnket. Ebben van jó adag féltékenység, ami szakmai oldalról is jelentkezik. Akadnak páran, akiknek szúrja a szemét, hogy zeneileg is közös útra léptünk.

– tette hozzá a mulatós előadó. Kozso exfelesége elmondta, sorra kapják az online üzeneteket és ezekkel jó adag fenyegetés is érkezik.

Luigi már kapott olyan üzeneteket, hogy itt, vagy ott nem énekelhet, ha velem van. De már feljelentések is érkeztek a volt párja irányából. Konkrétan ránk hívta a NAV-ot. Még spirituális módszerekkel is megpróbálnak minket elválasztani egymástól. Luigi már konkrét életellenes fenyegetést is kapott

– mesélte a támadásokat.