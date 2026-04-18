Meghallgatta a bíróság Kaiser Ede volt barátnőjét, aki már semmire sem emlékszik

Kaiser Ede neve a magyar bűnügyi történet talán legsötétebb fejezete, a móri mészárlás kapcsán vált ismertté. Bár kiderült, hogy abban az ügyben ártatlan volt, így végül felmentették, de számos más fegyveres rablás miatt közel két évtizedet töltött rács mögött. Most azért kell ismét a vádlottak padjára ülnie, mert két évvel ezelőtt éles lőfegyvert találtak az autójában, amikor a TEK Budapesten lecsapott rá.

Visszakerülhet a börtönbe Kaiser Ede, ezúttal lőfegyverrel való visszaélés miatt

A tárgyalás kulcsfigurája Kaiser akkori kedvese, a most 25 éves internetes modell lett volna, aki miatt már eddig is hónapokat csúszott az eljárás, mivel korábban egyszerűen nem jött el a bíróságra. Most végre megjelent, de a produkciója felért egy rossz színjátékkal – írja a Blikk.

Mindent elfelejtett Kaiser Ede exbarátnője

A vádlott ügyvédje szerint a nő az első rendőrségi meghallgatásán még azt állította, semmit nem tud a fegyverről, később viszont már azt mondta, látta, ahogy O. József Kaiser kezébe adta a forgótáras pisztolyt, amit a párja berakott az egyik ülés alá. Ő pedig aztán onnan áttette a másik ülés alá.

A bíróság előtt azonban a nő azt hajtogatta, hogy mindent elfelejtett. Azzal védekezett, hogy a korábbi vallomástétel idején leszokóban lévő kábítószerfüggő volt, és gyógyszeres kezelés alatt állt. Emiatt össze volt zavarodva és „félrebeszélt”.

A helyzet annyira feszültté vált a tárgyalóteremben, hogy a bíró húszperces szünetet rendelt el azért, hogy a tanú megnyugodjon. Végül csak ülve, zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával lehetett belőle kiszedni a vallomást, amit rögzítettek, de kérdéseket már nem tudtak feltenni neki.

Kaiser Ede védekezése szerint ő csupán segített költöztetni barátját, az ügy elsőrendű vádlottját, O. Józsefet, és semmit nem tudott az engedélyköteles pisztolyról. A rendőrség információi szerint azonban a páros betörést tervezett, ehhez kellett nekik a fegyver. Bár a betörés vádját nem tudták bizonyítani, a lőfegyverrel való visszaélés miatt Kaiser akár újra visszakerülhet a börtönbe.

Apja szerint ez egy jelentéktelen ügy

A bíróságon megjelent Kaiser Ede édesapja is, aki otthonába befogadta jelenleg házi őrizetben lévő fiát. Az idős férfi szerint: „ez egy teljesen jelentéktelen, semmi ügy, mégis éveket lehet kapni érte”.