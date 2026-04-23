Megérkeztek a képek az M43-as autópályán kiégett kamionról – videó

Tűzeset miatt zárták le csütörtök reggel az autópályát Makó térségében, ahol több város tűzoltóegységei küzdöttek a lángok megfékezésén. A jelentős forgalmi korlátozást egy járműveket szállító, teljes terjedelmében égő kamion okozta.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, látványos felvétel látott napvilágot a csütörtök reggeli tűzesetről, amely során Makó közelében gyulladt ki egy járműszállító az M43-as autópályán. Az internetre felkerült új videón testközelből látható, ahogy a hatalmas lángokkal égő kamion és rakománya a tűz martalékává válik.
Ami csak lehetett, leolvadt a kamionról
A makói és hódmezővásárhelyi tűzoltók összehangolt munkájával sikerült megfékezni a lángokat az M43-as autópályán, ahol egy járműszállító gyulladt ki. A pusztító tűzben a rakomány teljesen megsemmisült. A helyszíni utómunkálatokról és roncsokról a Délmagyar.hu fotósai készítettek drámai képeket, amiket ide kattintva tekinthet meg.
