Megérkeztek a képek az M43-as autópályán kiégett kamionról – videó

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, látványos felvétel látott napvilágot a csütörtök reggeli tűzesetről, amely során Makó közelében gyulladt ki egy járműszállító az M43-as autópályán. Az internetre felkerült új videón testközelből látható, ahogy a hatalmas lángokkal égő kamion és rakománya a tűz martalékává válik.

Megdöbbentő képek a kiégett kamionról

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Ami csak lehetett, leolvadt a kamionról

A makói és hódmezővásárhelyi tűzoltók összehangolt munkájával sikerült megfékezni a lángokat az M43-as autópályán, ahol egy járműszállító gyulladt ki. A pusztító tűzben a rakomány teljesen megsemmisült. A helyszíni utómunkálatokról és roncsokról a Délmagyar.hu fotósai készítettek drámai képeket, amiket ide kattintva tekinthet meg.