Totális káosz az M1-esen, kilométereken át araszol a forgalom

Szalagkorlátnak csapódott, majd az oldalára borult egy kamion az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Kisigmánd térségében, a 92-es kilométerszelvénynél. A baleset miatt az érintett szakaszon mindkét irányban leállították a forgalmat, jelentős forgalmi torlódás alakult ki – írta a Kisalföld.hu.

A kamionbaleset helyszínén hosszú torlódás alakult ki az M1-es autópályán

Felborult kamion lassítja a sztráda forgalmát Kisigmándnál

Bár később a 92-es kilométernél sikerült újraindítani a közlekedést, a kialakult dugó még órákon át éreztette hatását. Budapest irányába a külső sávban mintegy 12 kilométeres kamionsor alakult ki, a belső sávban pedig 4–5 kilométer hosszan szakaszos haladás volt tapasztalható. Hegyeshalom irányába sem volt jobb a helyzet: ott is közel 12 kilométeres kamionsor torlódott fel, a belső sáv ugyan valamivel folyamatosabban haladt, de jelentős lassulásokkal.

Az Útinform tájékoztatása szerint azoknak, akik szeretnék elkerülni a több kilóméteres araszolást, a 85-ös jelű Komárom/Kisbér csomópont és a 101-es jelű Nagyszentjános/Bőny csomópontok között a Bőny–Bana–Bábolna útvonalon érdemes kerülniük.

Korábban a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a felborult kamiont, a helyszínre mentőegységek is kiérkeztek. Az érintett sztrádaszakaszt a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták.

A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

