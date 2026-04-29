Ezzel a technikával rúgta fel a kisfiút a jászberényi karateedző

Hatalmas médiaérdeklődés mellett vette kezdetét szerda délelőtt a Szolnoki Járásbíróságon az a bizonyítási eljárás, amelynek középpontjában a vád alá helyezett karateedző áll. A zsúfolásig megtöltött tárgyalóteremben egy technikai kényszerpihenőt követően hallgatták meg a szakértőket a nagy port kavart bántalmazási ügyben – írta a Szoljon.hu.

Sportszakértők mutatták be, mit tett a karateedző a kisfiúval

A tárgyalás középpontjában a 2024 júliusában történt sokkoló eset állt, amikor a vádlott, A. T. egy szolnoki kalandparkban olyan brutálisan rúgta ki egy hétéves kisfiú lábát, hogy a gyerek a levegőben megpördülve a fejére és a vállára zuhant.

Halálos veszély és megaláztatás

A vádirat szerint az 57 éves férfi fegyelmezési szándékkal, megalázó módon lépett fel a síró gyermekkel szemben. Miután a kisfiút felrúgta, vízzel locsolta az arcát, majd a többi táborozó előtt gúnyosan megkérdezte:

„akar-e még valaki hisztizni?”, az erőszakot pedig „orvosságnak” nevezte.

Bár a gyermek csodával határos módon nem szenvedett súlyos testi sérülést, a szakvélemények szerint fennállt a maradandó gerincsérülés reális esélye.

Brutális technikát alkalmazott egy védtelen gyereken

A tárgyaláson küzdősport-szakértők mutatták be gyakorlatban is azt a mozdulatot, amelyet a vádlott alkalmazott. Megállapították, hogy az úgynevezett „bokasöprés” egy elismert harcművészeti technika, azonban:

Csak felkészült, esni tudó sportolóknál alkalmazható;

Kizárólag puha tatamin vagy szivacson biztonságos;

Szigorúan tilos előzetes jelzés nélkül, kemény talajon (ez esetben egy rekortánon) végrehajtani, pláne egy 27 kilós, képzetlen kisgyereken.

A vádlott védekezése

A korábban öt danos karatemesterként ismert férfi a bíróság előtt elismerte, hogy meggondolatlanul cselekedett és rosszul reagált a gyerekek közötti konfliktusra.

Úgy fogalmazott: „Sportpedagógiából megbuktam”.

Az ügyészség a módosított vádiratban két és fél év letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta a karateedző ellen, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak.