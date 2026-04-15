Felháborító! Nyomozás indult Katy Perry ellen – mutatjuk, miért

2026. április 15. 17:15
Súlyos vádak miatt indítottak nyomozást az ausztrál hatóságok egy még 2010-ben történt éjszakai klubbeli incidens kapcsán. Ruby Rose színésznő állítása szerint egy melbourne-i szórakozóhelyen szexuálisan zaklatta őt Katy Perry.
katy perryruby rosenyomozásénekesnőszínésznőzaklatás

Ruby Rose a Threads platformján törte meg a csendet, és őszintén vallott arról, miért várt eddig a történetével. Bevallotta: hosszú évekig inkább csak egy „vicces, részeg sztoriként” adta elő a történteket, mert egyszerűen nem tudott mit kezdeni a helyzettel. A hallgatásában az is közrejátszott, hogy később pont Katy Perry segített neki az amerikai vízum megszerzésében, ami miatt Rose tartozott neki annyival, hogy ne feszegesse a múltat. Mostanra azonban betelt nála a pohár, és úgy döntött, pontot tesz az ügy végére, bár a rendőrségi nyomozás miatt több részletet egyelőre nem árulhat el – írta a Pagesix.com.

Katy Perry ellen eljárást indítottak az ausztrál hatóságok
Fotó: Getty Images/Phillip Faraone, Naomi Rahim

Szexuális zaklatással vádolja Katy Perryt

Katy Perry szóvivője határozottan visszautasította a vádakat, az énekesnő pedig közleményben hangsúlyozta: 

Ruby Rose korábban már másokat is megvádolt hasonlóan súlyos dolgokkal, amikről később bebizonyosodott, hogy nem igazak. 

Perry a közösségi médiában egy sokatmondó dallal üzent a rajongóinak, amely az igazság erejéről szól.

A színésznő azonban állítja, hogy tanúkkal és fotókkal is tudja bizonyítani az igazát. Felidézett egy gyomorforgató részletet is: 

az állítólagos incidens után lehányta az énekesnőt. 

Rose szerint a történtek feldolgozása hosszú évekbe telt, de most végre készen áll arra, hogy lezárja a múltat és továbblépjen.

Míg a tengerentúlon Katy Perry körül gyűrűzik a botrány, addig itthon Csősz Boglárka törte meg a csendet, és vallott arról a félelmetes esetről, amikor fiatal modellként majdnem elrabolták.

 

