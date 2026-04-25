Katzenbach-gyilkosság: Curtis közzétette a bátyja levelét

Könnyes szemmel nyilatkozott Curtis a tárgyalás után, ahol testvére ismét az ártatlanságát hangsúlyozta. A Katzenbach-gyilkosság ügyében napokon belül jogerős ítélet születhet, miközben a vádlottak továbbra is koncepciós eljárásról beszélnek – írja az Index.
Katzenbach-gyilkosság ügyében drámai jelenetek a tárgyaláson
Ahogy arról az Origo is beszámolt, az utolsó szó jogán szólaltak meg az egykori MTK labdarúgó, Katzenbach Imre meggyilkolásának vádlottjai. A vád szerint 2009-ben különös kegyetlenséggel végeztek vele, majd Baranyajenő térségében elrejtették a holttestet, amelynek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá.
A bíróság egy évvel ezelőtt Curtis testvérét, Széki Lajost, mint másodrendű vádlottat, illetve H. Lászlót és L. Istvánt is életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, ám mindannyian az ártatlanságukat hangoztatták.
A rapper a közösségi oldalán közzétette testvére levelét, amelyben a bátyja részletesen kifejtette az álláspontját. Szerinte koncepciós eljárás zajlik ellene, és hiába próbálta bizonyítani ártatlanságát, még a poligráfos vizsgálat eredménye sem kapott megfelelő súlyt:
Mindenben tartom az álláspontomat, elfáradtam, megtörtem. 5 éve vagyok szigorított fegyházkörülmények között. Minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom felfogni, miként keveredtem ebbe a teljesen abszurd helyzetbe. Az elmúlt 5 év a családomat és engem is lelkileg nagyon megviselt, megtört. 5 év alatt teljesen leépültem mentálisan és egészségileg. Annak ellenére, hogy ezt megelőzően rendkívül erős fizikai és mentális állapotban éltem az életem. Ez nagyban köszönhető a katonai pályámnak, amire a családom mellett a legbüszkébb vagyok. Az elsőfokú bíróság a múltbeli katonai szolgálatomat is ellenem fordítja. Meggyalázza az indoklásában azzal a kijelentésével, hogy – idézem: »Széki Lajos a katonai múltjára való tekintettel követhette el ezt a bűncselekményt.« Ezt visszautasítom a magam és minden katonatársam nevében. Mert pontosan mi, katonák tudjuk a legjobban, hogy nekünk is mennyit ér egy ember élete. Katonai szolgálatom alatt végig a Magyar Honvédség kiemelt objektumainak és a Honvéd Vezérkar védelméért voltam felelős. Ez a defenzív feladatellátás a hosszú szolgálati időm alatt genetikailag kódolódott a vérembe, belém ivódott. Nem vagyok gyilkos, nem tudnék senkit sem ok nélkül, önös érdekből bántani. Én csak egy, a bűncselekmény előtti többdiplomás, nyugállományú katona vagyok, aki semmit sem tudott a bűncselekmények és eljárások menetéről
– írja Curtis testvére.
- Állítása szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat szakértője nem talált megtévesztésre utaló jeleket a vizsgálat során, ennek ellenére az ügyészség ezt nem tekintette döntő bizonyítéknak. Úgy véli, a hatóságok csak azokat az elemeket veszik figyelembe, amelyek a vád elméletét erősítik.
- Széki Lajos külön kitért arra is, hogy szerinte egy megbízhatatlan tanú, Horváth Attila többször módosított vallomása alapján ítélték el. Úgy fogalmazott, hogy az ilyen ellentmondásos állítások mégis nagyobb súllyal estek latba, mint a vádlottak egymást erősítő vallomásai.
Curtis könnyek között beszélt testvéréről
A tárgyaláson a család részéről is drámai jelenetek zajlottak. Széki Lajos hiába kereste a hozzátartozóit a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalótermében, édesanyja egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni. Curtis csak a tárgyalás végére érkezett meg, elmondása szerint azért, mert kisfiát iskolába kellett beíratnia.
A rapper elcsukló hangon beszélt a történtekről. Elmondta, hogy édesanyjuk állapotát rendkívül megviseli az ügy, és az egész család életére rányomja a bélyegét az évek óta tartó eljárás.
Hangsúlyozta, hogy nem a bűnös felmentését szeretné elérni, hanem azt, hogy ártatlan embert ne ítéljenek el. Kiemelte, hogy testvérével folyamatos kapcsolatban áll, és pontosan látja, milyen lelki terhet jelent számára a tárgyalássorozat.
Curtis arról is beszélt, hogy édesapjuk halála óta bátyja jelenti számára az apai mintát, és számára elképzelhetetlen, hogy köze lenne a bűncselekményhez.
Az ügyben egyelőre nem született jogerős döntés, a bíróság május 6-ra halasztotta az ítélethirdetést. Curtis abban bízik, hogy ez új fordulatot hozhat, és testvére végül felmentést kaphat.