Katzenbach-gyilkosság: Curtis közzétette a bátyja levelét

Könnyes szemmel nyilatkozott Curtis a tárgyalás után, ahol testvére ismét az ártatlanságát hangsúlyozta. A Katzenbach-gyilkosság ügyében napokon belül jogerős ítélet születhet, miközben a vádlottak továbbra is koncepciós eljárásról beszélnek – írja az Index.

A népszerű rapper teljes mellszélességben kiáll a Katzenbach-gyilkosság ügyében megvádolt testvére mellett

Katzenbach-gyilkosság ügyében drámai jelenetek a tárgyaláson

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az utolsó szó jogán szólaltak meg az egykori MTK labdarúgó, Katzenbach Imre meggyilkolásának vádlottjai. A vád szerint 2009-ben különös kegyetlenséggel végeztek vele, majd Baranyajenő térségében elrejtették a holttestet, amelynek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá.

A bíróság egy évvel ezelőtt Curtis testvérét, Széki Lajost, mint másodrendű vádlottat, illetve H. Lászlót és L. Istvánt is életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, ám mindannyian az ártatlanságukat hangoztatták.

A rapper a közösségi oldalán közzétette testvére levelét, amelyben a bátyja részletesen kifejtette az álláspontját. Szerinte koncepciós eljárás zajlik ellene, és hiába próbálta bizonyítani ártatlanságát, még a poligráfos vizsgálat eredménye sem kapott megfelelő súlyt:

Mindenben tartom az álláspontomat, elfáradtam, megtörtem. 5 éve vagyok szigorított fegyházkörülmények között. Minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom felfogni, miként keveredtem ebbe a teljesen abszurd helyzetbe. Az elmúlt 5 év a családomat és engem is lelkileg nagyon megviselt, megtört. 5 év alatt teljesen leépültem mentálisan és egészségileg. Annak ellenére, hogy ezt megelőzően rendkívül erős fizikai és mentális állapotban éltem az életem. Ez nagyban köszönhető a katonai pályámnak, amire a családom mellett a legbüszkébb vagyok. Az elsőfokú bíróság a múltbeli katonai szolgálatomat is ellenem fordítja. Meggyalázza az indoklásában azzal a kijelentésével, hogy – idézem: »Széki Lajos a katonai múltjára való tekintettel követhette el ezt a bűncselekményt.« Ezt visszautasítom a magam és minden katonatársam nevében. Mert pontosan mi, katonák tudjuk a legjobban, hogy nekünk is mennyit ér egy ember élete. Katonai szolgálatom alatt végig a Magyar Honvédség kiemelt objektumainak és a Honvéd Vezérkar védelméért voltam felelős. Ez a defenzív feladatellátás a hosszú szolgálati időm alatt genetikailag kódolódott a vérembe, belém ivódott. Nem vagyok gyilkos, nem tudnék senkit sem ok nélkül, önös érdekből bántani. Én csak egy, a bűncselekmény előtti többdiplomás, nyugállományú katona vagyok, aki semmit sem tudott a bűncselekmények és eljárások menetéről

– írja Curtis testvére.