ezüst

Ekkora értékben loptak a VII. kerületi zsinagógából

Komoly értékű ezüst tárgyak és hímzett imaleplek eltűnése miatt indult rendőrségi eljárás egy erzsébetvárosi zsinagógában. Az ellopott kegytárgyak ügyében a nyomozás végül egy 55 éves férfi letartóztatásához vezetett.
Egy 55 éves férfit egy hónapra letartóztatott a bíróság, miután a gyanú szerint egy erzsébetvárosi zsinagógából nagy értékű ezüst kegytárgyakat és díszes, hímzett imalepleket vitt el – írta a Blikk.hu.

Ezüst kegytárgyakat loptak el a az erzsébetvárosi zsinagógából
Kegytárgyakat lopott a zsinagógából

A hatóságok tájékoztatása szerint az eset január 16-án történt Budapest VII. kerületében. A férfi a zsinagóga tóraolvasó állványán több ezüst adománytáblát megrongált, majd a felszabadult nemesfémet, valamint a textíliákat eltulajdonította.

A nyomozás során kiderült, hogy az ellopott tárgyak egy része egy másik férfihoz került, aki legalább egy imaleplet a Klauzál téri piacon próbált pénzzé tenni. A lopással okozott kár meghaladja a 15 millió forintot.

A rendőrök mindkét érintettet azonosították és kihallgatták. Az idősebb férfi ellen jelentős értékre, erőszakkal elkövetett lopás miatt indult eljárás, míg társát pénzmosással gyanúsítják. Az ügyészség indítványára a bíróság a letartóztatás mellett döntött, arra hivatkozva, hogy a férfi visszaeső bűnelkövető, így fennáll a szökés és az újabb bűncselekmények veszélye.

