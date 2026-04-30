Kelenföldi túszdráma: kiakadtak a lakók, hogy szabadon engedték a támadót

Háborognak a kelenföldi társasház lakói a közelmúltban történt eset után. A kelenföldi túszdráma következményei még mindig érezhetők, és sokan attól tartanak, hogy a történetnek nincs vége – írja a Bors.

Nagy erőkkel vonultak ki a kelenföldi túszdráma helyszínére a BRFK és a TEK egységei Fotó: Kovács Gábor

Kelenföldi túszdráma: felháborodtak a lakók

A helyiek nem értik, hogyan történhetett meg, hogy a férfi szabadlábon védekezhet. Többen attól félnek, hogy a döntés veszélyt jelenthet a környéken élőkre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi saját lakásában túszul ejtette a barátnőjét, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. A helyszínre a Terrorelhárítási Központ egységei, valamint a Budapest Rendőr-főkapitányság munkatársai is kivonultak, mesterlövészekkel és jelentős erőkkel.

A férfi hosszasan tárgyalt a rendőrökkel, végül elengedte a nőt, aki nem sérült meg. Ezt követően elfogták és megbilincselték.

Szabadlábon védekezhet

A konfliktus egy üzenetváltás miatt robbant ki, amelyből kiderült, hogy a nőnek új kapcsolata lehet. Ez vezetett a veszekedéshez és a fenyegetésekhez.

A bíróság végül nem rendelte el a támadó letartóztatását, hanem bűnügyi felügyelet alá helyezte. A férfinak hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen, és Budapest területét csak külön engedéllyel hagyhatja el.

Emellett négy hónapra távoltartási végzést is elrendeltek, így nem közelítheti meg a nőt.

„Nem érezzük magunkat biztonságban”

Egy környéken élő lakó szerint a bírósági döntés komoly aggodalmat keltett. Elmondása szerint a férfit már a történtek után is látták a társasház környékén, ami tovább növelte a félelmet.

Sokan attól tartanak, hogy a helyzet könnyen újra elfajulhat, és szerintük a döntés során nem vették kellően figyelembe a lakók biztonságát.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, az ügy kimenetele pedig a későbbiekben dőlhet el.