Elütötte a kisfiút, majd elhajtott – döbbenetes részletek

Egy közlekedési balesetből lett felkavaró ügy Mosonmagyaróváron, amikor egy figyelmetlen sofőr elütött egy biciklis fiút. A kerékpározó gyermek sérülése után a tettes nem segítséget hívott, hanem inkább a saját autóját próbálta menteni, majd elhagyta a helyszínt.
kerékpározó gyermekcserbenhagyásrendszámbalesetsofőrautó

Egy figyelmetlen manőver súlyos következményekkel járt, amikor tolatást követően egy kerékpározó gyermek került az autó elé egy kereszteződésben. A sofőr azonban cserben hagyta a fiút, tettéért pedig felelnie kell – írta az Ügyészség.hu.

Súlyos következmények várnak a kerékpározó gyermek gázolójára
A kerékpározó gyermek helyett a rendszám fontosabb volt

Az eset még 2024 februárjában történt Mosonmagyaróváron. A vádlott egy kereszteződésben próbált megfordulni, majd előrehaladás közben elsodort egy járdán bicikliző kisfiút.

A gyermek az ütközéstől a földre zuhant. A sofőr ugyan kiszállt az autóból, de nem úgy reagált, ahogy azt bárki elvárná egy ilyen helyzetben. Nem kérdezte meg, hogy jól van-e a sérült, és nem hívott segítséget sem. Ehelyett leszerelte az autó első rendszámtábláját, bedobta a kocsiba, majd visszaült és elhajtott.

A baleset következtében a kisfiú könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül gyógyultak. Ennek ellenére a hatóságok több bűncselekmény miatt is eljárást indítottak.

Komoly következmények jöhetnek

Az ügyészség minősített segítségnyújtás elmulasztása és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat a férfi ellen. A törvény szerint akár több év szabadságvesztés is kiszabható, emellett a vezetéstől való eltiltás is napirenden van.

