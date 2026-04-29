Bosszúból késeltek meg egy kiskorút Pécsen

Egy korábbi konfliktus fajult brutális erőszakká Pécsen, ahol a késelés miatt most több ember ellen is vádat emeltek. A vádirat szerint egy anya, két fia és az egyik fiú barátnője döntött úgy, hogy elégtételt vesznek egy fiatalon, aki korábban összetűzésbe keveredett velük és megütötte az egyik családtagot – írta a Bors.

Bosszúból történt a késelés Pécsen

Fotó: Police.hu

Pécsen történt a késelés, a fiú életét a mentők mentették meg

Az eset még 2025 júniusában történt. A támadók feltehetően valamilyen tudatmódosító hatása alatt álltak, mivel ismeretlen eredetű gázt szívtak, majd kiszúrták a fiút, akit azonnal üldözőbe vettek. A sértett menekülni próbált, közben egy viperával igyekezett távol tartani őket.

A főtéren azonban utolérték. Ekkor kezdődött a brutális támadás. A fiút meglökték, földre került, majd késsel kétszer megszúrták, miközben tovább ütötték és rugdosták.

A jelenet különösen megrázó volt, ugyanis az egyik támadó folyamatosan ütötte és rúgta a földön fekvő sértettet, míg az anya jelenlétével támogatta a történteket. A barátnő eközben figyelte a környezetet és jelezte, ha valaki felvételt készít.

A támadók végül elmenekültek, a használt kést is magukkal vitték, majd megszabadultak tőle.

Az életéért küzdött a fiú

A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett és csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti, hogy túlélte a támadást.

Az ügyészség szerint a történtek emberölés kísérletének minősülnek. A vádlottak akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak, közülük ketten jelenleg is letartóztatásban vannak.

