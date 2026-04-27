Sebesült férfit találtak egy hajdúszoboszlói utcán, késelés áldozata lehetett

Vasárnap reggel rendőri és mentőegységek vonultak ki Hajdúszoboszlón, miután egy férfit találtak a földön a Luther utcában, egy dohánybolt előtt. Sajtóinformációk szerint a férfi késelés áldozata lett – írta a Haon.hu.

Fotó: Tóth Imre

A Haon munkatársai az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtek a 40 év körüli férfi állapotáról. Válaszukban az írták:

A mentők egy férfit láttak el könnyebb szúrt, illetve vágott sérülések miatt, akit sebellátás után, stabil állapotban, azonnal baleseti osztályra szállítottak.”

A rendőrség a helyszínt egy időre lezárta, a körülményeket vizsgálják. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre nem közölt részleteket, későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.

