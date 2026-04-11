Késelés: gyógyszer helyett bort vett, majd mellkason szúrta a testvérét – fotókkal

Egy hétköznapi vita vezetett brutális erőszakhoz egy nyíregyházi családban. A késelés a konyhában történt, és majdnem halállal végződött – írta meg a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

Egy üveg bor miatt tört ki a vita, két testvér esett neki egymásnak. A késelés miatt az egyik testvér az életéért küzdött

Fotó: Szon.hu

Gyógyszer helyett bort vett, késelés lett a vége

A vád szerint a 30-as évei elején járó férfit beteg édesanyja küldte el, hogy váltsa ki a szükséges gyógyszereket, azonban ő a patika helyett boltba ment, ahol élelmiszert és egy üveg bort vásárolt a pénzből. Amikor visszatért a nyíregyházi családi házba, testvére a konyhában főzött, és azonnal számon kérte őt. A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult, a dulakodás során a férfi egy konyhai kést ragadott meg, és mellkason szúrta testvérét, akinek a csuklóját is megvágta.

A vérző férfi állapota az esti órákra válságosra fordult, azonban a mentősök kiérkezésekor egyikük sem beszélt arról, hogy valójában késelés történt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai csak a nyíregyházi kórház sürgősségi osztályán szembesültek azzal, hogy életveszélyes szúrt sérülésről van szó. A férfit azonnal megműtötték, és csak a gyors beavatkozás mentette meg az életét.

Emberölési kísérlet miatt felelhet

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a támadót emberölés kísérletével vádolják, és végrehajtandó börtönbüntetést kértek rá. Az ügyet bonyolítja, hogy a vádlott mentális állapotát is vizsgálják.

Az édesanya szerint fia korábban nem volt erőszakos, és most is aggódik érte. A sértett pedig már megbocsátott testvérének, és azt mondta, továbbra is szereti. A családi konfliktus következményei azonban nem kerülhetők el, a bíróság dönt majd a nyíregyházi férfi sorsáról.

Halálra késelte tanárnőjét egy 17 éves diák – vérfagyasztó részletek

Sokkoló támadás történt kedden egy oroszországi iskola közelében, ahol megkéselte a tanárnőt egy 17 éves diák. Az áldozatot kórházba vitték, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A támadót őrizetbe vették.