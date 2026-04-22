Percek alatt elszabadult a pokol, késelés lett a vége

Nem mindennapi jelenetek zajlottak le a belvárosban, ahol egy heves szóváltás végül késelésbe torkollott. A járókelők csak annyit érzékeltek az egészből, hogy a hangos vita hirtelen erőszakba csap át, és percek alatt drámai fordulatot vesz a helyzet – írta a Teol.hu.

Pillanatok alatt történt a késelés

Amikor a vita késeléssé fajul

A késelés egy látszólag hétköznapi konfliktusból indult. Két férfi között alakult ki nézeteltérés, amely egyre hevesebb szócsatává vált. A feszültség azonban nem maradt meg a szavak szintjén, és az egyik fél előkapott egy kést, majd többször megszúrta ellenfelét.

A környéken tartózkodók azonnal reagáltak, többen hívták a segélyhívót, miközben sokan döbbenten figyelték az eseményeket. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, ellátták a sérült férfit, majd kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem érkezett részletes tájékoztatás.

A támadó a történtek után megpróbált elmenekülni, de nem sokáig maradt szabadon. A rendőrség rövid időn belül azonosította és elfogta, majd őrizetbe vette. Az ügyben emberölési kísérlet gyanújával indult eljárás, a hatóságok pedig jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a brutális támadáshoz.

Egy baranyai településen történt brutális támadás miatt is indult büntetőeljárás. Az ügyben az emberölés gyanúja miatt egy férfit letartóztattak.