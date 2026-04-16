Brutális gyilkosság Baranyában: bosszútól tartanak a késelő rokonai Kárászon

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden délelőtt elszabadult a pokol a Baranya vármegyei Kárászon. Egy 29 éves férfi minden előzmény nélkül támadt rá egy idős helybélire. A késelő áldozatát a mellkasán, nyakán és a halántékán érték a szúrások. A vérző férfit mentőhelikopter vitte kórházba, ám az orvosok minden erőfeszítése ellenére szerdán elhunyt.

Saját apjának nézhette áldozatát a pszichésen beteg kárászi késelő

Fotó: Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Nem tett részletes vallomást a késelő

Az elkövetőt nem sokkal a véres bűncselekmény után a Mecsek kommandó egységei fogták el saját otthonában. A férfit előállították, gyanúsítotti kihallgatásán ugyan beismerte a tettét, de részletes vallomást nem tett, így a brutális támadás pontos indítéka továbbra is rejtély.

A rendőrség eredetileg emberölés kísérlete miatt indított eljárást, azonban az áldozat halála után a minősítés megváltozott: most már emberölés bűntette miatt nyomoznak.

Bosszúvágy és kaotikus állapotok a 300 fős faluban

A Bama.hu most arról ír, hogy a tragédia után a meggyilkolt férfi családja bosszút esküdött, a településen pedig kaotikus állapotok uralkodtak. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki és hosszú ideig a helyszínen maradt, hogy megfékezzék az elszabaduló indulatokat, és garantálják a közbiztonságot.

Drámai üzenetváltás a közösségi médiában

A feszültség az interneten is a tetőfokára hágott. Az elkövető egyik hozzátartozója egy közösségi oldalon próbált bocsánatot kérni, azt állítva, hogy a 29 éves késelő súlyos pszichés betegségben szenved.

A válasz azonban kíméletlen volt: az áldozat unokahúga dühödten reagált.

Sokra mennek az őszinte részvét nyilvánítással a gyerekei, unokái, felesége, testvérei és a rokonai! A fiad kegyetlenül megölte, erre nincs bocsánat és már nem is hozza vissza a nagybátyám, aki egészséges volt, élhetett volna még”

– írta a gyászoló rokon.

A nyilvános vitából egy döbbenetes részlet is felsejlett: egyes információk szerint a támadó betegsége miatt

azt hitte, hogy a saját apjára rontott rá, ezért szurkálta össze a mit sem sejtő idős férfit.

A bíróság kezdeményezte a késelő letartóztatását. Azt, hogy az elmeállapota mennyiben befolyásolja majd a büntetését, szakértők fogják vizsgálni, de a faluban élők igazságot és biztonságot akarnak.