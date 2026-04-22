Kisfia holttestével kocsikázott napokig egy nyíregyházi nő

A Nyíregyházi Törvényszéken egy halott kisfiú ügyét tárgyaltak, amelynek előzményei már korábban részben a járásbíróságon is szerepeltek. A vádlott egy nevelőszülőként dolgozó nő, akinek esete 2023-ban országos nyilvánosságot kapott – írta a Szon.hu.

A Nyíregyházi Törvényszéken egy kisfiú halála ügyében folytatódik a tárgyalás

A vád szerint a nála elhelyezett kisfiú 2023 áprilisában félrenyelt és meghalt. A nő a történtek után nem kért azonnal segítséget, és nem értesítette sem a hatóságokat, sem a családját. Ezt követően autóba ült, és napokig közlekedett úgy, hogy a gyermek holttestét a csomagtartóban szállította, miközben saját vér szerinti gyermekét is magával vitte. Végül a rendőrség közelében állt meg, ahol a férje értesítette a hatóságokat.

Néhány hónapig volt csak náluk a kisfiú

A nő 2018 óta dolgozott nevelőszülőként. A hatósági iratok szerint már korábban is felmerültek aggályok a gondozásában lévő gyermekek helyzetével kapcsolatban, és jelzés is érkezett az alkalmasságának felülvizsgálatára, ami azonban nem történt meg. Később újabb gyermekeket helyeztek el nála, köztük a később elhunyt kisfiút és testvérét.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a gyermeket folyamatosan bántalmazták: a hátán, a mellkasán, a csuklóján horzsolásokat találtak, és koponyaűri vérzése is volt. Kórosan alultáplált volt, különböző üzenetekben K. K-né és a férje többször féregnek és kutyának nevezte, egy beszélgetésükben az is elhangzott: „ma még hullakocsiba teszem

– mondta a bíró. Az ügyészség eredetileg kiskorú veszélyeztetésével és segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta meg a nőt. Az asszony az előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét, de a bíróság ezt nem fogadta el véglegesen, és bizonyítási eljárást rendelt el, mivel a korábbi vallomások ellentmondásosak voltak, és a tényállás tisztázásra szorult.

Később az eljárás során felmerült, hogy a történtek súlyosabb minősítést is kaphatnak, akár emberölés gyanúja is szóba került, tekintettel a gyermek állapotára és a körülményekre.

A nő a tárgyaláson nem tett érdemi vallomást, korábbi nyilatkozatait tartotta fenn. Ezekben arra hivatkozott, hogy mentálisan és érzelmileg túlterhelt állapotban volt, amikor a gyerekek hozzá kerültek, és úgy érzi, nem volt felkészítve a feladatra. Álláspontja szerint az alkalmassági vizsgálat hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy a helyzet idáig fajult.