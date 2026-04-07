Vízbe ugrott félelmében: kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emeltek az apa ellen

Egy családi program fajult erőszakba Békéscsabán, amikor az apa rátámadt a fiára a csatornaparton. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség.
Majdnem tragédiával végződött egy családi program Békéscsabán, amikor egy apa rátámadt a saját fiára. A történtek következtében kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás a férfi ellen. A durva apa dermesztő magatartásáról a Békés vármegyei hírportál közölt részleteket.

Kiskorú veszélyeztetése: félelmében a vízbe ugrott a fiú

A vádirat szerint a 54 éves férfi 2025. április 27-én a délutáni órákban Békéscsabán, az Élővíz-csatorna partján vett részt mágneshorgászaton élettársával és közös, 14 éves fiukkal.

A családi program azonban feszült hangulatban telt, mert a fiú többször is vitába keveredett a szüleivel. A helyzet akkor durvult el igazán, amikor a kiskorú – apja korábbi utasítása ellenére – nem lépett rá a kötél végére, így a mágnest a kötéllel együtt a vízbe dobta. A férfi ezt szándékosnak vélte, és azonnal feldühödött.

Szidalmazta, majd megütötte a fiát

Az apa ordítozni kezdett, leszidta gyermekét, majd odalépett hozzá, és a nyakánál, valamint a vállánál fogva egy padra szorította. Ezt követően legalább egyszer, közepes erővel megütötte bordatájékon.

A fiú a további bántalmazástól tartva menekülni próbált, és végül az Élővíz-csatorna 17 fokos vizébe ugrott, hogy elkerülje apja haragját.

A vízből az anyja segítette ki, a férfi pedig kerékpárra ült, és a csatorna túloldalára ment, hogy kiszedje a vízbe esett mágnest.

A sokkoló jelenetet egy horgász is végignézte, aki annyira megbotránkozott a történteken, hogy értesítette a rendőrséget.

A hatóságok megállapították, hogy a férfi súlyosan megszegte nevelési kötelezettségét, és komoly veszélynek tette ki a fiú érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődését.

Felfüggesztett börtön is lehet a vége

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint az ügyben a Békéscsabai Járási Ügyészség emelt vádat.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az 54 éves, büntetlen előéletű férfival szemben. Emellett azt is kezdeményezték, hogy a bíróság tiltsa el minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúak nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával kerülne kapcsolatba.

