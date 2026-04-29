Elképesztő, mit vitt véghez egy magyar rendőr: „tiszta Cobra 11-érzés volt!”

Kovács Márk zászlós, a Gödöllői Autópálya-alosztály helyszínelője számára szinte rutinfeladattá vált a rendőri felvezetés, hiszen már öt alkalommal segített vajúdó nőknek az autópályán. A Heol.hu beszámolója szerint a rendőr az elmúlt években többször is olyan kiélezett helyzetbe került, ahol az éppen kórházba siető kismama és gyermeke biztonsága csupán perceken múlt.

Kovács Márk zászlós, a Gödöllői Autópálya-alosztály munkatársa számára a rendőri felvezetés már-már rutinfeladattá vált. Bár tizenkilenc éve szolgál, valahogy mindig úgy alakul, hogy az ő műszakja alatt érkeznek a segélykérések a dugóban rekedt, vajúdó családoktól az M3-as autópályán.

Eddig összesen öt alkalommal vágott utat a forgalomban, hogy a szülők időben beérjenek a kórházba.

A zászlós emlékezetes esetei közé tartozik, amikor egy mogyoródi dugóból mentett ki egy édesanyát, akinek már elfolyt a magzatvize, de a legutóbbi bevetése is különleges volt:

április elején egy ikrekkel várandós kismama szorul segítségére.

A rendőri felvezetésnek köszönhetően a család szerencsésen megérkezett a Honvédkórházba, ahol egy órával később meg is született Natali és Botond. Így köszönte meg az ikrek édesapja:

Ezúton is szeretném megköszönni a magyar rendőrség közreműködését, hogy utat törtek nekünk, tiszta Cobra 11-érzés volt. Külön köszönet Kovács Márk zászlós úrnak és az útközben becsatlakozó kollegáknak, akik biztosították az odajutást.”

A zászlós nemcsak felvezetésekkel segít, egyszer egy életjelet nem adó csecsemőt is megmentett az autópálya szélén, amiért országos kitüntetést kapott. Bár a felesége néha viccesen megjegyzi, hogy a férje túl gyakran jár „más nőkkel szülni”, a hálás apukák minden alkalommal köszönetet mondanak a rendőri segítségért, amely nélkül sokszor az út szélén érkeznének meg a csöppségek.

