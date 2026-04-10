Itt a felvétel a tanárnőről, aki kiugrott egy mozgó taxiból

Egy romániai tanárnő rendelt egy fuvart a Bolttól. Az óráira szeretett volna eljutni. Ahogy beszállt és elindultak, az utas közölte a sofőrrel, hogy bankkártyával fizetne. A férfi viszont – akit a városban ismert alvilági figuraként emlegetnek, és korábban már el is ítélték – ragaszkodott a készpénzhez. Amikor a nő jelezte, hogy akkor kiszállna, a sofőr bő gázt adott. Erre az utas kiugrott a mozgó autóból a Maszol.ro-ra feltöltött videó szerint.

A nőt kórházba vitték, a sofőr pedig alaposan megütheti a bokáját és nem csak azért, mert eljárás indult ellene testi sértés miatt, miközben azt is vizsgálják, hogy a tette kimeríti-e a személyi szabadság jogellenes korlátozását. Azért is bajba kerülhet, mert kiderült, hogy ezt a fuvart a saját kontójára bonyolította le.

Hivatalosan nem is vitt utast a taxi, amiből a tanárnő kiugrott menet közben

A Bolt közölte, hogy az érintett sofőr a történtek idején nem végzett fuvarfeladatot a platformon.

Az alkalmazás adatai alapján ugyanis április 3-án nem teljesített utat azon az útvonalon, amelyről a Iași megyei rendőrség tájékoztatta őket.

Így már érhető, miért nem akarta, hogy digitális nyoma maradjon a taxizásnak!

A cég vezetője hozzátette, sajnálattal értesültek az esetről, és arra kérik a felhasználókat, hogy minden vitás helyzetet jelezzenek az applikáción belül.

