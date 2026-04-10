Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

tanárnő

Itt a felvétel a tanárnőről, aki kiugrott egy mozgó taxiból

Sokkoló eset történt Romániában, a történelmi Moldva régióban lévő Iași-ban azután, hogy egy tanárnő úgy érezte, emberrablás áldozata lesz. A saját biztonsága érdekében menet közben kiugrott a taxiból.
tanárnőromániábanáldozatsegítő központbankiugrott mozgómoldvamenekülsofőrtesti sértésemberrablásbolt

Egy romániai tanárnő rendelt egy fuvart a Bolttól. Az óráira szeretett volna eljutni. Ahogy beszállt és elindultak, az utas közölte a sofőrrel, hogy bankkártyával fizetne. A férfi viszont – akit a városban ismert alvilági figuraként emlegetnek, és korábban már el is ítélték – ragaszkodott a készpénzhez. Amikor a nő jelezte, hogy akkor kiszállna, a sofőr bő gázt adott. Erre az utas kiugrott a mozgó autóból a Maszol.ro-ra feltöltött videó szerint.

Kiugrott egy mozgó autóból egy tanárnő Romániában, forrás: Maszol.ro

A nőt kórházba vitték, a sofőr pedig alaposan megütheti a bokáját és nem csak azért, mert eljárás indult ellene testi sértés miatt, miközben azt is vizsgálják, hogy a tette kimeríti-e a személyi szabadság jogellenes korlátozását. Azért is bajba kerülhet, mert kiderült, hogy ezt a fuvart a saját kontójára bonyolította le. 

Hivatalosan nem is vitt utast a taxi, amiből a tanárnő kiugrott menet közben

A Bolt közölte, hogy az érintett sofőr a történtek idején nem végzett fuvarfeladatot a platformon. 

Az alkalmazás adatai alapján ugyanis április 3-án nem teljesített utat azon az útvonalon, amelyről a Iași megyei rendőrség tájékoztatta őket. 

Így már érhető, miért nem akarta, hogy digitális nyoma maradjon a taxizásnak! 

A cég vezetője hozzátette, sajnálattal értesültek az esetről, és arra kérik a felhasználókat, hogy minden vitás helyzetet jelezzenek az applikáción belül.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 



 

 

