Áruházak előtt koldultatta a gyermekotthon lakóit

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Elég volt egy erősebb személyiség és néhány kiszolgáltatott fiatal, hogy egy közösségen belül teljesen felboruljanak az erőviszonyok. A koldulás ebben a történetben nem választás volt, hanem kényszer és éveken át tartó félelem forrása. Bíróságra is került az ügy, ami nem marad büntetés nélkül.
áruház, koldulás, bűncselekmény, fiatalkorú, bíróság, javítóintézet, következmény

A koldulás ebben az esetben nem a nélkülözés spontán következménye volt, hanem tudatosan irányított tevékenység. Az események Nyírbátor környékén zajlottak, ahol egy fiatalkorú fiú éveken keresztül tartotta félelemben társait, miközben kegyetlenül kihasználta őket – írta a Szon.hu.

Komoly büntetésre számíthat a koldulás kényszerítője
A koldulás félelemre és kiszolgáltatottságra épült

A bűncselekmény elkövetője pontosan tisztában volt környezete gyengeségeivel. A vád szerint kihasználta lakótársai életkorát, bizonytalan családi hátterét és mentális állapotát, majd arra kényszerítette őket, hogy különböző helyeken pénzt kérjenek idegenektől.

A megszerzett összeget azonban nem tarthatták meg, azt rendszeresen át kellett adniuk neki.

Sajtóértesülések szerint a történet nem ért véget puszta utasításoknál. Azok, akik nem hoztak elegendő pénzt, vagy megpróbáltak ellenkezni, komoly következményekkel számolhattak. A fenyegetések és bántalmazások mindennapos eszközzé váltak. A fiatalok gyakran áruházak környékén kényszerültek koldulni, miközben folyamatos nyomás nehezedett rájuk.

Az ügyben eljáró Magyarország Ügyészsége emberkereskedelem és kényszermunka minősített esetével vádolja a fiatalkorú elkövetőt.

A jelenleg is letartóztatásban lévő fiatal esetében javítóintézeti nevelést indítványoztak.

Egy 21 éves nőt egy másik esetben pedig szexuális szolgáltatás nyújtására kényszerítettek, a bevételt pedig elvették tőle. A lányt Zalában és Bécsben is prostitúcióra kényszerítették, míg végül a hatóság segítségével kiszabadult.

 

