Hatalmas kártérítést követel a magyar nő, akinek kő zuhant a fejére a népszerű turistalátványosságnál

Hátborzongató részletek derültek ki egy 2021-es balesetről a ljubljanai kerületi bíróság csütörtöki tárgyalásán. Egy magyar nő és családja a Bledi-tó közelében található, méltán népszerű Vintgar-szurdokba látogatott, ám a kirándulás egy kőomlás nyomán kis híján tragédiába torkollott – írja a Vaol.hu.

A kőomlás miatt kis híján tragédiába torkollott a kirándulás a Vintgar-szurdokban

Hetekig kómában a kőomlás után

A magyar látogatók éppen a szurdokban sétáltak, amikor váratlanul, a magasból egy kő zuhant közvetlenül a nő fejére. Az ütés ereje akkora volt, hogy a koponyája súlyosan megsérült, az állapota pedig válságosra fordult. A szerencsétlenül járt magyar asszony hetekig kómában feküdt.

Bár az életét végül sikerült megmenteni, sérülései maradandónak bizonyultak: a korábban aktívan dolgozó nő munkaképtelenné vált, és mindössze 56 évesen kényszernyugdíjba kellett vonulnia.

Biztonságosnak hitték a helyszínt

A nő férje korábban nyílt levélben fordult a médiához. Ebben leírta: a család abban a hiszemben váltott jegyet a látványossághoz, hogy az egy teljesen biztonságos, karbantartott útvonal. Ehhez képest a tragédia bebizonyította, hogy a kőomlás elleni védelem nem volt megfelelő.

A károsult ezért most jogi úton keresi az igazát. Keresete szerint három felet terhel a felelősség: a szlovén államot, mint a terület tulajdonosát; a Triglav Nemzeti Parkot; valamint a gorjei turisztikai egyesületet, amely a belépőket értékesítette.

A magyar nő 480 ezer eurót (több mint 190 millió forintot) és annak kamatait követeli kártérítésként.

A bírósági eljárás során azt vizsgálják, hogy az üzemeltetők elkövettek-e mulasztást a biztonsági előírások betartása során, vagy elkerülhetetlen természeti katasztrófa történt.