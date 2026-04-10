Sikkasztott a ház közös képviselője, magára költötte a lakók által befizetett pénzt

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sikkasztással vádolt egy férfit, aki közös képviselőként tevékenykedett egy 42 lakásos társasházban 2018 és 2024 között. A későbbi vádlott intézte a pénzügyeket, beszedte a közös költséget és kezelte a kiadások után fennmaradó összegeket. A befizetésekről és kiadásokról évente beszámolt a lakóközösségnek, amire utoljára 2022 tavaszán került sor – közölte a főügyészség.

A simlis közös képviselő a lakók által befizetett összegeket a saját megélhetésére költötte

Ezt követően a férfi nem tudott elszámolni az összegekkel, ugyanis 2020-tól kezdődően anyagi nehézségekkel küzdött. Összesen 2,6 millió forintot fordított a saját megélhetésére a beszedett pénzekből.

A nyomozás során a vádlott az okozott kárból összesen 200 ezer forintot térített meg.

Az ügyészség a tettét beismerő közös képviselőt többrendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg, és felelősségre vonását tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte.

A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett –