Sikkasztott a ház közös képviselője, magára költötte a lakók által befizetett pénzt

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sikkasztással vádolt egy férfit, aki közös képviselőként tevékenykedett egy 42 lakásos társasházban 2018 és 2024 között. A későbbi vádlott intézte a pénzügyeket, beszedte a közös költséget és kezelte a kiadások után fennmaradó összegeket. A befizetésekről és kiadásokról évente beszámolt a lakóközösségnek, amire utoljára 2022 tavaszán került sor – közölte a főügyészség.
Sikkasztott a közös képviselő
Ezt követően a férfi nem tudott elszámolni az összegekkel, ugyanis 2020-tól kezdődően anyagi nehézségekkel küzdött. Összesen 2,6 millió forintot fordított a saját megélhetésére a beszedett pénzekből.
A nyomozás során a vádlott az okozott kárból összesen 200 ezer forintot térített meg.
Az ügyészség a tettét beismerő közös képviselőt többrendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg, és felelősségre vonását tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte.
A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett –
1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki.