Közügyektől eltiltva: tízezrek nem vehetnek részt az április 12-i választáson

A bűnügyi cikkek iránt érdeklődő olvasók az ilyen témájú írásokban gyakorta találkozhatnak azzal a fordulattal, hogy az elkövetőt a bíróság letöltendő, vagy felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint meghatározott ideig közügyektől eltiltásra ítélte. Az Origo utánajárt, hogy utóbbi kifejezésnek mi a pontos meghatározása és, hogy a közelgő országgyűlési választáson hány embert érinthet ez a szankció.

Idén április 12-én közel 27 ezren nem élhetnek választójogukkal közügyektől eltiltás miatt

Fontos tudni, hogy a közügyektől eltiltás egy mellékbüntetés, tehát önálló büntetésként nem, csak más büntetéssel együtt szabható ki.

A bíróság akkor alkalmazza, ha az elkövetőt szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és megítélésük szerint nem méltó a demokratikus közéletben való részvételre.

Gondatlan bűncselekmény (például közúti baleset okozása), vagy felfüggesztett börtönbüntetés mellé a bíróság nem szabhat ki közügyektől eltiltást. Időtartama, – amit mindig a bíróság állapít meg – minimum egy, maximum tíz év lehet.

A közügyektől eltiltás következményei

A jogalkotó célja ezzel a mellékbüntetéssel annak az elvnek a kifejezése, hogy aki szándékosan súlyos bűncselekményt követ el, az ideiglenesen ne vehessen részt a közhatalomhoz kapcsolódó jogok gyakorlásában, a közösség sorsáról szóló döntések meghozatalában.

Ezért az érintett a szankció hatálya alatt:

Elveszíti aktív választójogát: nem szavazhat se országgyűlési, se önkormányzati választáson.

Nem választható: nem indulhat jelöltként semmilyen választáson.

Sem kezdeményezőként, sem szavazóként nem vehet részt népszavazásban.

Nem tölthet be közhivatalt: nem dolgozhat például rendőrként, bíróként, kormánytisztviselőként vagy önkormányzati képviselőként.

Nem érhet el katonai rendfokozatot.

Nem lehet tisztségviselő civil szervezetben.

Nem adományozható számára belföldi kitüntetés, és nem viselheti a már meglévőket; külföldi kitüntetés elfogadására nem kaphat engedélyt.

Mikortól meddig ketyeg az óra?

A közügyektől eltiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik, de nem számít bele az az idő, amíg az elítélt a szabadságvesztést tölti. Vagyis a mellékbüntetés tényleges tartama nem fogy a börtönévek alatt, hanem annak letöltését követően bontakozik ki teljes mértékben. Azonban amíg az elítélt a büntetés-végrehajtási intézetben tölti büntetését, a közügyektől eltiltás automatikusan és azonnal hatályba lép, tehát már a rácsok mögött sem szavazhat.