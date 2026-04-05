Közügyektől eltiltva: tízezrek nem vehetnek részt az április 12-i választáson

A bűnügyi cikkek iránt érdeklődő olvasók az ilyen témájú írásokban gyakorta találkozhatnak azzal a fordulattal, hogy az elkövetőt a bíróság letöltendő, vagy felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint meghatározott ideig közügyektől eltiltásra ítélte. Az Origo utánajárt, hogy utóbbi kifejezésnek mi a pontos meghatározása és, hogy a közelgő országgyűlési választáson hány embert érinthet ez a szankció.
Fontos tudni, hogy a közügyektől eltiltás egy mellékbüntetés, tehát önálló büntetésként nem, csak más büntetéssel együtt szabható ki.
A bíróság akkor alkalmazza, ha az elkövetőt szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és megítélésük szerint nem méltó a demokratikus közéletben való részvételre.
Gondatlan bűncselekmény (például közúti baleset okozása), vagy felfüggesztett börtönbüntetés mellé a bíróság nem szabhat ki közügyektől eltiltást. Időtartama, – amit mindig a bíróság állapít meg – minimum egy, maximum tíz év lehet.
A közügyektől eltiltás következményei
A jogalkotó célja ezzel a mellékbüntetéssel annak az elvnek a kifejezése, hogy aki szándékosan súlyos bűncselekményt követ el, az ideiglenesen ne vehessen részt a közhatalomhoz kapcsolódó jogok gyakorlásában, a közösség sorsáról szóló döntések meghozatalában.
Ezért az érintett a szankció hatálya alatt:
- Elveszíti aktív választójogát: nem szavazhat se országgyűlési, se önkormányzati választáson.
- Nem választható: nem indulhat jelöltként semmilyen választáson.
- Sem kezdeményezőként, sem szavazóként nem vehet részt népszavazásban.
- Nem tölthet be közhivatalt: nem dolgozhat például rendőrként, bíróként, kormánytisztviselőként vagy önkormányzati képviselőként.
- Nem érhet el katonai rendfokozatot.
- Nem lehet tisztségviselő civil szervezetben.
- Nem adományozható számára belföldi kitüntetés, és nem viselheti a már meglévőket; külföldi kitüntetés elfogadására nem kaphat engedélyt.
Mikortól meddig ketyeg az óra?
A közügyektől eltiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik, de nem számít bele az az idő, amíg az elítélt a szabadságvesztést tölti. Vagyis a mellékbüntetés tényleges tartama nem fogy a börtönévek alatt, hanem annak letöltését követően bontakozik ki teljes mértékben. Azonban amíg az elítélt a büntetés-végrehajtási intézetben tölti büntetését, a közügyektől eltiltás automatikusan és azonnal hatályba lép, tehát már a rácsok mögött sem szavazhat.
Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?
Vegyünk egy konkrét példát: a bíróság valakit öt év börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélt. Tegyük fel, hogy a fogvatartott leüli a teljes büntetést, ekkor a börtönben (1-5. év) nem gyakorolhatja a jogait, azaz nem voksolhat. A közügyektől eltiltás hivatalosan a szabadulás napján lép hatályba. Az illető már szabadlábon van, dolgozhat, élheti az életét, de további öt évig (6–10. év) még mindig nem szavazhat, nem tölthet be közhivatalt és nem kaphat kitüntetést.
Ennyien nem szavazhatnak április 12-én
Megkérdeztünk a Nemzeti Választási Irodát arról, hogy az április 12-én megrendezése kerülő országgyűlési választáson hány ember nem szavazhat majd ezen szankció miatt. Válaszukat szó szerint közöljük:
A bűnügyi nyilvántartó hatóságtól kapott adatok alapján 26 922 fő szerepel a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában közügyek gyakorlásától eltiltás miatt.”
Hányan szavaznak büntetés-végrehajtási intézetekben az országgyűlési választáson?
A fogvatartottak közül csak azok nem élhetnek a választójogukkal, akiket a bíróság közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélt, vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságtól (BvOP) arról érdeklődtünk, hányan fognak szavazni a fegyintézetekben április 12-én. A Kommunikációs Főosztály azt közölte, hogy minden fogvatartott és letartóztatott szavazhat, akinél a törvény nem zárja ki a választójog gyakorlását.
Idén az összes érintett 38,4 százaléka: 2457 fő kérte, hogy élhessen a voksolás jogával. Négy évvel ezelőtt, április 3-án 1680 fogvatartott vett részt a szavazáson.
Megtudtuk az is, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben szavazók az állandó lakhelyükön induló jelöltre adhatják le voksaikat, akiknek pedig nincs bejelentett állandó lakcímük, azok csak pártlistára ikszelhetnek.
Hogyan bonyolítanak le technikailag egy börtönvoksolást?
A BvOP tájékoztatása szerint a szavazás napján, előre egyeztetett időpontban a helyi választási iroda munkatársai érkeznek valamennyi érintett büntetés-végrehajtási intézetbe. A fogvatartott külön helyiségben, az erre a célra kialakított szavazófülkében tudja leadni a voksát, majd a mozgóurnába helyezi a kiöltött szavazólapot. Mindezt oly módon teheti, hogy a választás önkéntessége és titkossága folyamatosan biztosított.
Válaszukban azt is közölték, hogy korábban nem történt olyan rendkívüli esemény, amely az eddigi szavazások rendjét megzavarta volna.