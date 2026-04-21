Keservesen kiabált a kisnyugdíjas, szomszédai vették észre a kútban

Nagy bajba került egy idős ember Zala vármegyében lévő Letenyén, a Pozsonyi utcában április 21-én, kedden délelőtt. Egy nem használt, 10 méter mély kútban volt, amikor észrevették a szomszédok.
A kútban találták meg, tűzoltók húzták ki onnan
A bajbajutott kisnyugdíjas segélykiáltásaira figyeltek fel, ők értesítették a helyi hivatásos tűzoltókat. Mentőkötéllel és mászóövvel emelték ki a férfit, akit átadtak a mentőknek a Zaol.hu szerint.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.