zala vármegye

Keservesen kiabált a kisnyugdíjas, szomszédai vették észre a kútban

Segítségért kiabált egy idős ember Zala vármegyében. A kútban találtak rá, 10 métert zuhant.
Nagy bajba került egy idős ember Zala vármegyében lévő Letenyén, a Pozsonyi utcában április 21-én, kedden délelőtt. Egy nem használt, 10 méter mély kútban volt, amikor észrevették a szomszédok. 

Egy kútban találtak rá egy idős férfire Letenyén
Egy kútban találtak rá egy idős férfire Letenyén
Fotó: Zaol.hu

A kútban találták meg, tűzoltók húzták ki onnan

A bajbajutott kisnyugdíjas segélykiáltásaira figyeltek fel, ők értesítették a helyi hivatásos tűzoltókat. Mentőkötéllel és mászóövvel emelték ki a férfit, akit átadtak a mentőknek a Zaol.hu szerint.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

