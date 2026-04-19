Megcsípte egy darázs a férfit, így segített megmenteni gazdája életét a hős kutya

Sopronban április 15-én este a Juharfa utcában két járőr egy autóra lett figyelmes, amelyből valaki kétségbeesetten villogott a fényszórókkal. A rendőrök számára hamar kiderült, hogy nem a sofőr, hanem annak legjobb barátja ül a vezetőülésben. A kutya gazdája az autó mögött a földön feküdt, alig kapott levegőt, és egy EpiPent szorongatott, amit már nem tudott beadni magának. Darazscsípés váltotta ki a súlyos allergiás rohamot, a helyzet pedig gyorsan kritikussá vált – írta a Blikk.hu.

Egy kutya szokatlan viselkedése hívta fel a figyelmet a bajba került gazdára Sopronban

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Egy kutya segített életet menteni Sopronban

A rendőrök egy percig sem haboztak, beadták az életmentő injekciót és mentőt hívtak. A férfi kórházba került, és pár nap után hazaengedték.

Gyerekkorom óta allergiás vagyok rá, ezért tudtam, mi a teendő. Félreálltam a kocsival, kiszálltam, hogy végigcsináljam a szokásos procedúrát: lefekszem a földre, feltámasztom a lábamat, és beadom az injekciót.

– idézte fel a férfi, arra azonban ő maga sem számított, hogy a sokk korábban eléri, minthogy be tudná adni magának az életmentő injekciót. Izmai görcsbe rándultak és hanyatt fekve már csak a levegőért kapkodott.

Az ablak viszont résnyire nyitva volt, Kajla pedig mindenképpen oda akart jönni hozzám. A mellső lába az ajtó könyöklőjén lehetett, a hátsóval pedig rugdosta a fényszóró bajuszkapcsolóját, így kapcsolgatva a lámpát.

– emlékezett vissza. Végül erre a fényjelzésre figyeltek fel a rendőrök, akik azonnal közbeavatkoztak. A férfi barátai vigyáztak a négylábú megmentőre, ameddig gazdája kórházban volt. Elmondásuk alapján Kajla nagyon okos kutya és nagyon sokat tanult, azt azonban sosem tanították neki, hogyan kapcsolja fel a fényszórókat.

Az élet szépséges iróniája, hogy Kajlát, a hős kutyát gazdája egy erdőben találta, fához kikötve.

Akkor ő mentette meg hű társa életét, most pedig az eb volt az, aki – teljesen véletlenül vagy zseniális ösztönből – gyakorlatilag visszaadta neki az életet. A túlélő a társa mellett a rendőrökről sem feledkezik meg. Elmondása szerint, hamarosan másik két megmentőjével is találkozik, hogy megköszönje neki, amit érte tettek.