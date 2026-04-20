Kutyakínzás sokkolta Borsodivánkát, légpuskával végzett saját állatával az idős férfi

Sokkoló eset történt Borsodivánkán, ahol egy férfi brutálisan bánt el saját állataival. A kutyakínzás miatt a helyiek körében is nagy felháborodás alakult ki – írja a Bors, a felháborító esetről a Tények is beszámolt.

Brutális kutyakínzás Borsodban, ahol egy férfi légpuskával vadászott az ebekre

A kutyakínzás során légpuskával végzett az állattal

A Tények beszámolója szerint az idős férfi megverte, majd légpuskával lelőtte egyik kutyáját a borsodivánkai családi ház udvar területén. Sajtónformációk szerint azért támadt az állatra, mert az megölte az egyik tyúkját. A helyszínre érkező állatvédők és rendőrök azonban további súlyos részleteket tártak fel.

A szakemberek egy másik ebnél is sérüléseket észleltek: a kutya szájában és a csigolyájánál is lövedéket találtak. Az állat súlyos állapotban volt, ezért azonnali ellátásra szorult. A sérült kutyát elkobozták, jelenleg állatorvosi kezelés alatt áll, és műtét vár rá.

Az állatvédők szerint a kutya sokkos állapotban volt, amikor rátaláltak. Azonnal elszállították egy állatorvosi rendelőbe, ahol megkezdték az életmentő ellátását. A beavatkozás kulcsfontosságú lehet a túlélése szempontjából.

Egy kutya még mindig a férfinál van

A Bors úgy tudja, a hatóságok egyelőre csak az egyik sérült állatot vitték el, azonban egy másik kutya még mindig az idős férfinál tartózkodik. Az állatvédők célja, hogy ezt az ebet is mielőbb biztonságos helyre vigyék.

Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség is vizsgálatot indított. A történtek súlyossága miatt a hatóságok minden körülményt alaposan feltárnak. Az eset várhatóan komoly következményekkel járhat a férfi számára.

Döbbenetes jelenetet rögzítettek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol egy apa kegyetlenül bántalmazta saját kutyáját. Az állatkínzás során a férfi kisfia is jelen volt, aki hiába próbálta leállítani az őrjöngőt.