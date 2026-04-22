Százmilliós perre készülhet a börtönviselt Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi az elmúlt években sokat járt a tárgyalóteremben, de úgy látszik, nem eleget. Azt mondja, nem nézi tétlenül, ha a nevéből mások profitálnak, miközben egy jól menő vállalkozás után a szerinte neki járó pénzt nem akarják rendezni – írja a Blikk.

Lagzi Lajcsi ismét bíróságra járna, ezúttal nem vádlottként

Fotó: MW Bulvár

„Évekkel ezelőtt egy termék reklámarcának keresett meg egy cég.

Annak ellenére, hogy vitathatatlanul jó hatású készítmény volt, mégis értékesítési nehézségeik voltak.

A terméket kipróbáltam, és a hatása számomra annyira meggyőző volt, hogy mellé tudtam állni, hiszen fontos számomra az egészségtudatosság. Abban az időben, mint a Muzsika TV társtulajdonosa, több százmillió forint értékű szabad televíziós reklámkerettel rendelkeztem az RTL csoportnál,

így a saját ismeretségemen kívül az együttműködésbe beadtam a reklámfelületemet is.

Ez a felület, ahogy a régi időkben mondták, a 'családi aranytartalékom' volt, amelyet feláldoztam az ügy érdekében" – mondta a bulvárlapnak a mulatós zenész, akit 2022 decemberében jogerősen három és félévnyi börtönbüntetésre ítélték víz-, gáz- és áramlopás miatt.

Emiatt járhat újra bíróságra Lagzi Lajcsi

A mulatós sztár és a vállalkozás együttműködése hosszú időn át zökkenőmentesen haladt, a termék forgalma pedig látványosan megugrott. A korábbi havi néhány száz eladás rövid idő alatt 30–40 ezer darabra emelkedett, vagyis több mint harmincszorosára nőtt.

A megállapodásunk lényege az volt, hogy az értékesítésből jutalékot kapok. Bizonyítható, hogy az én színre lépésem, az ismertségem és az általam nyújtott reklámfelület hozta meg a terméknek az országos áttörést, azáltal lett a piacon fogalom. Sajnos, az ominózus cég élén személyi változások történtek, és a határozatlan idejű szerződésünk ellenére évek óta nem fizetik ki a jutalékomat. Holott a honlapjukon – közjegyzői okirattal is bizonyíthatóan – a nevem felhasználásával reklámozták a terméket, amelyet jelenleg is értékesítenek. Ők vitatják a szerződésünk létezését, de akkor kérdem én: ha nem ismerik el a szerződésünket, mi alapján használják fel a nevemet, az arcomat és a hírnevemet a kereskedelmi profitjuk növelésére?"

– mondta a celeb, akit a Dáridó című műsorában ismert meg az ország.

A cég forgalma az elmúlt időszakban a háromszorosára, az adózott eredménye pedig bizonyíthatóan a tízszeresére nőtt. Ehhez mérten az én részesedésem csekélynek mondható, mégsem kapom meg immár öt éve. Nem szeretnék pereskedni, de ha nem hagynak más lehetőséget, megteszem!"

– közölte Lagzi Lajcsi.