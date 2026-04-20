Lakásfosztogatók lepték el Budapest belvárosát

Egyre több jel mutat arra, hogy a betörők már nem az üresen álló ingatlanokra vadásznak, hanem simán bemennek olyan AirBnb-lakásokba is, ahol épp vendégek alszanak. A módszerük nem túl romantikus, inkább ijesztően hatékony: hajnali 3 és 5 között, amikor a város is félálomban van, kulcsmásolással vagy kulcsszéfből szerzett hozzáféréssel jutnak be a lakásokba, majd csendben összepakolják az értékeket – számolt be róla a Blikk.hu.

Új módszerrel fosztogatják a budapesti bérlakásokat

Hajnali betörések célpontjai a bérelt lakások

Nemrég egy Budapestre érkező perui vendég esett áldozatul egy ilyen esetnek egy Dohány utcai lakásban. A betörő laptopot, táskát, személyes tárgyakat és nagy értékű családi aranyékszereket vitt magával, miközben az áldozat aludt. A táska később a Klauzál tér környékén felbukkant, de az ékszerek azóta sem kerültek elő.

A helyzetet súlyosbítja, hogy ugyanaz az ingatlan rövid időn belül több alkalommal is célpont lett, amit korábbi vendégek is jeleztek online értékelésekben.

A felvételek alapján az elkövető az akció után a lépcsőházban felfelé távozott, ami több forgatókönyvet is felvet: lehetett helyismerete, de az sem kizárt, hogy a házban otthonosabban mozgott, mint kellene.

A hatóságok szerint egyre gyakoribb a kulcsszéfes módszer

A behatolók feltörik a dobozt, lemásolják a kulcsot, majd visszazárják, így a tulajdonos és a következő bérlő semmit sem vesz észre. Mire a vendég megérkezik, a lakás papíron tiszta, gyakorlatban viszont már rég nem az.

Nem ez az egyetlen friss eset. Volt olyan bejelentés is, ahol élőben követték, ahogy a kulcsszéfet feltörik, majd a betörők azonnal be is mentek a lakásba. A kiérkező rendőrök a helyszínen kapták el őket, akik próbálták a „mi csak lakók vagyunk” történetet eljátszani.

A bulinegyedben élők szerint a helyzet a túlzsúfolt AirBnb-szolgáltatások miatt romlott, ugyanis sok a ki-be járó vendég, a kapukódok széles körben ismertek, és a társasházak forgalma gyakorlatilag folyamatos. Emiatt a klasszikus ajtózárás logikája már nem működik.

Egyre több házban ezért saját védelmi megoldásokat építenek ki. Erősebb zárak, okoskamerák, mozgásérzékelők, sőt, lakói járőrszolgálatok is megjelentek. Ezekben többnyire olyan lakók vesznek részt, akik gyorsan reagálnak riasztásra, és szükség esetén azonnal értesítik a rendőrséget.