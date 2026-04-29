Pokoli percek a tanyán: mindent elnyeltek a lángok

Szinte pillanatok alatt vált pokollá a Kerek tanya környéke Békéscsaba és Szabadkígyós között. A lángokban álló, mintegy 700 négyzetméteres istálló olyan gyorsan kapott lángra, hogy esély sem volt a megfékezésére. A sűrű, fekete füst messziről is jól látszott, miközben a tűz egyre nagyobb területet emésztett fel. A riasztás után több település tűzoltói is a helyszínre siettek: békéscsabai, gyulai, orosházi és mezőberényi egységek, valamint a békési önkormányzati tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba – írta a Beol.hu.

Állatok pusztultak el a lángokban

Fotó: Dinya Magdolna

Lángokban a Kerek tanya

A tűzoltók összehangolt munkával, több vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. A legfontosabb cél az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését a közeli szénatárolóra és a szalmabálákra. Ez végül sikerült is, ami hatalmas eredménynek számít ilyen körülmények között.

Az istállóban sertéseket tartottak, ám a tűz olyan gyorsan pusztított, hogy az állatok nagy részét már nem lehetett kimenteni. A helyszínre mentők is érkeztek, egy embert kórházba szállítottak.

Drámai küzdelem a helyszínen

A tűzoltók hosszú órákon át dolgoztak megállás nélkül, hogy úrrá legyenek a helyzeten. Bár az istálló teljesen megsemmisült, a gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a környező épületeket sikerült megóvni a pusztulástól. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják.

