Pokoli percek a tanyán: mindent elnyeltek a lángok

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hatalmas tűz ütött ki egy tanyán Békéscsaba közelében, ahol percek alatt elszabadult a káosz. Az épület lángokban állt, miközben az ott lévők tehetetlenül nézték a pusztítást.
Szinte pillanatok alatt vált pokollá a Kerek tanya környéke Békéscsaba és Szabadkígyós között. A lángokban álló, mintegy 700 négyzetméteres istálló olyan gyorsan kapott lángra, hogy esély sem volt a megfékezésére. A sűrű, fekete füst messziről is jól látszott, miközben a tűz egyre nagyobb területet emésztett fel. A riasztás után több település tűzoltói is a helyszínre siettek: békéscsabai, gyulai, orosházi és mezőberényi egységek, valamint a békési önkormányzati tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba – írta a Beol.hu.

Állatok pusztultak el a lángokban
Fotó: Dinya Magdolna

Lángokban a Kerek tanya

A tűzoltók összehangolt munkával, több vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. A legfontosabb cél az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését a közeli szénatárolóra és a szalmabálákra. Ez végül sikerült is, ami hatalmas eredménynek számít ilyen körülmények között.

Az istállóban sertéseket tartottak, ám a tűz olyan gyorsan pusztított, hogy az állatok nagy részét már nem lehetett kimenteni. A helyszínre mentők is érkeztek, egy embert kórházba szállítottak.

Drámai küzdelem a helyszínen

A tűzoltók hosszú órákon át dolgoztak megállás nélkül, hogy úrrá legyenek a helyzeten. Bár az istálló teljesen megsemmisült, a gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a környező épületeket sikerült megóvni a pusztulástól. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják.

Tegnap délután kigyulladt Zalaegerszegen a korábbi szakszervezeti székház is, amely jelenleg irodaházként üzemel. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre.

 

