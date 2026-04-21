Virították a lét a piricsei pacekok lebukás után

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozóinak, valamint a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak közös akciójában két dílert fogtak el a DELTA Program keretében. A nagy piricsei lebukás történetét a police.hu osztotta meg.

A nyomozók szerint a 27 éves, piricsei D. Ferenc és a 37 éves nyírbátori M. György együtt teríthette a drogot, és nemcsak Piricsén, hanem Nyírbátorban is. A rendőrség D. Ferenc otthonához tervezte meg az akciót.

Akkor léptek közbe, amikor M. György illegális anyagot szállító autójával begördült az udvarra.

Ezt találták a két dílernél a lebukásuk után

A kocsiban fél kilogramm, a házban pedig további 100 gramm fehér, droggyanús port találtak és foglaltak le. Amikor D. Ferenc meghallotta az akció jellegzetes zajait, megpróbált megszabadulni a kábítószertől, de erre már nem maradt ideje, mert a rendőrök gyorsan közbeléptek.

A két férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat is.

A vagyonvisszaszerzés során a hatóságok csaknem 7 millió forintot,

három autót, hét mobiltelefont, valamint aranyékszereket és különféle műszaki cikkeket is lefoglaltak.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.