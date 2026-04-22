Elkeseredett a halálra égett legendás lemezlovas fia

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Liszeckij László fia végre elbúcsúztathatja az édesapját, de arra továbbra sem kapott választ, miért kellett meghalnia a budakeszi munkásszállón történt tragédiában. Martin azt szeretné megtudni, ki a felelős a történtekért, amelyek elragadták tőle a legendás lemezlovast.
Liszeckij László életéért egy hónapon át küzdöttek a Honvédkórházban, miután a február 13-i budakeszi munkásszállón történt gázrobbanást követő tűzben gerinctörést és súlyos égési sérüléseket szenvedett. A nyolcvanas években külföldről beszivárgó, rongyosra másolt videókazetták hangalámondásairól ismertté vált legendás lemezlovas március 11-én éjjel meghalt. Fia sokáig nem tudott végső búcsút venni tőle, mert hetekig nem adták ki a halotti bizonyítványt – írja a Blikk, amelynek most interjút adott a férfi.

Tűz ütött ki egy kétszintes épületben Budakeszin, a Zichy Péter utcában 2026. február 13-án. A lángokat kora reggelre elfojtották. A legendás lemezlovas lett a tragédia ötödik áldozata.
Elárulta, hogy hétfőn végre átvehették a szükséges iratokat, amelyek a temetéshez kellenek. Martin ugyanakkor arról beszélt, hogy továbbra sem kaptak érdemi tájékoztatást a tragédia körülményeiről, ami nehezebbé teszi számukra a veszteség feldolgozását.

Hétfőn, hosszú hetekig tartó várakozás után végre bemehettem az iratokért, elkezdhetjük tervezni a búcsúztatást, de azt nem tudom, megtudjuk-e valaha, miért kellett meghalnia az apámnak. A balesettel kapcsolatban az égvilágon semmit nem tudunk, nem kaptuk semmilyen információt, tájékoztatást, ami bevallom, elég frusztráló. Nekem ezzel azt üzenik, hogy tesznek rá, hogy mi a mai napig nem tudjuk, hogy történhetett ez meg" 

– sóhajtott szomorúan a fiatal férfi.

Martin egyértelművé tette, hogy szeretné megtudni, kit terhel felelősség a történtekért.

Mindenképpen tudni szeretném, hogy ki a felelős, hogy ki miatt halt meg az édesapám. Addig nem nyugszom, míg nem kapok a kérdéseinkre választ" 

– jelentette ki.

Ekkor és így temetik majd el a legendás lemezlovast

Azt is elmondta, hogy bár Liszeckij Lászlót sokan ismerték és szerették, nem lesz nyilvános a búcsúztatása.

A család úgy döntött, hogy szűk körben tartjuk meg a búcsúztatót, mert tényleg csak a rokonok és a legkedvesebb barátok lesznek ott, szeretnénk a gyászt magunkban megélni" 

– magyarázta Martin, aki abban reménykedik, hogy hamarosan választ kapnak a kérdéseikre. Úgy véli, ez nemcsak a saját gyászának feldolgozásában segítene, hanem abban is, hogy felelősségre lehessen vonni azokat, akik miatt több ember is meghalt, és több tucatnyian megsérültek.

Ez okozta a legendás lemezlovas halálát

A munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz végül öt emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére pár nappal később belehalt a sérüléseibe. Liszeckij László lett a Budakeszin fellángoló tűz ötödik halálos áldozata.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

