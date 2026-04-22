Elkeseredett a halálra égett legendás lemezlovas fia

Liszeckij László életéért egy hónapon át küzdöttek a Honvédkórházban, miután a február 13-i budakeszi munkásszállón történt gázrobbanást követő tűzben gerinctörést és súlyos égési sérüléseket szenvedett. A nyolcvanas években külföldről beszivárgó, rongyosra másolt videókazetták hangalámondásairól ismertté vált legendás lemezlovas március 11-én éjjel meghalt. Fia sokáig nem tudott végső búcsút venni tőle, mert hetekig nem adták ki a halotti bizonyítványt – írja a Blikk, amelynek most interjút adott a férfi.
Elárulta, hogy hétfőn végre átvehették a szükséges iratokat, amelyek a temetéshez kellenek. Martin ugyanakkor arról beszélt, hogy továbbra sem kaptak érdemi tájékoztatást a tragédia körülményeiről, ami nehezebbé teszi számukra a veszteség feldolgozását.
Hétfőn, hosszú hetekig tartó várakozás után végre bemehettem az iratokért, elkezdhetjük tervezni a búcsúztatást, de azt nem tudom, megtudjuk-e valaha, miért kellett meghalnia az apámnak. A balesettel kapcsolatban az égvilágon semmit nem tudunk, nem kaptuk semmilyen információt, tájékoztatást, ami bevallom, elég frusztráló. Nekem ezzel azt üzenik, hogy tesznek rá, hogy mi a mai napig nem tudjuk, hogy történhetett ez meg"
– sóhajtott szomorúan a fiatal férfi.
Martin egyértelművé tette, hogy szeretné megtudni, kit terhel felelősség a történtekért.
Mindenképpen tudni szeretném, hogy ki a felelős, hogy ki miatt halt meg az édesapám. Addig nem nyugszom, míg nem kapok a kérdéseinkre választ"
– jelentette ki.
Ekkor és így temetik majd el a legendás lemezlovast
Azt is elmondta, hogy bár Liszeckij Lászlót sokan ismerték és szerették, nem lesz nyilvános a búcsúztatása.
A család úgy döntött, hogy szűk körben tartjuk meg a búcsúztatót, mert tényleg csak a rokonok és a legkedvesebb barátok lesznek ott, szeretnénk a gyászt magunkban megélni"
– magyarázta Martin, aki abban reménykedik, hogy hamarosan választ kapnak a kérdéseikre. Úgy véli, ez nemcsak a saját gyászának feldolgozásában segítene, hanem abban is, hogy felelősségre lehessen vonni azokat, akik miatt több ember is meghalt, és több tucatnyian megsérültek.
Ez okozta a legendás lemezlovas halálát
A munkásszállóként üzemelő sorházban bekövetkező gázrobbanás pillanatok alatt lángtengerbe borította az épületet. A lakók többsége még az igazak álmát aludta. A katasztrófavédelem emberei megfeszített munkával 47 embert menekítettek ki a lángokból, de a tragédiát így sem lehetett elkerülni. A födém leszakadása és a megfékezhetetlen tűz végül öt emberéletet követelt. Hárman a romok között lelték halálukat, a negyedik áldozat a kórházban, a szakszerű orvosi ellátás ellenére pár nappal később belehalt a sérüléseibe. Liszeckij László lett a Budakeszin fellángoló tűz ötödik halálos áldozata.
