Gyerekek vitájából lett halálos utcai leszámolás, több faluból érkeztek a rokonok

Újabb fordulóhoz érkezett az a büntetőügy, amelyben több vádlott ellen folyik eljárás az Egri Törvényszéken. A leszámolás során egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek – közölte a Heol.

A tárgyaláson a leszámolás vádlottjai a tanúkal együtt nem jelentek meg

Fotó: Illusztráció/123RF

Leszámolás Egerben a gyerekek vitájából

A tárgyalás április 23-án folytatódott volna, azonban azt el kellett napolni. A halasztást a vádlottak és tanúk távolmaradása, valamint a bizonyítás kiegészítésének szükségessége indokolta.

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a tragédia előzménye az egy nappal korábbi konfliktus volt, amikor a két család kiskorú gyermekei kerültek összetűzésbe egymással.

A közösségi médiában fajultak el a dolgok

A vita gyorsan túlnőtt a gyerekek közötti nézeteltérésen. A családok személyesen is megpróbálták rendezni a konfliktust, ám ez nem vezetett eredményre.

A helyzet tovább romlott, amikor a felek a közösségi médiában egyre durvább videóüzeneteket küldtek egymásnak.

Több faluból érkeztek a rokonok

Másnapra a konfliktus teljesen eszkalálódott. Az egyik család rokonokat és ismerősöket hívott segítségül, így mintegy 15 fős csoport gyűlt össze, akik különféle eszközökkel felfegyverkezve indultak el a másik család lakóhelyéhez.

A több településről érkező rokonok megjelenése nyílt provokációnak számított, amire a másik fél is hasonló módon reagált.

Halálos szúrás vetett véget a balhénak

A két csoport között rövid szóváltás után verekedés tört ki. A dulakodás során az egyik vádlott késsel hasba szúrta az ellenfelét, aki életveszélyes állapotba került.

Az események végül tragikus fordulatot vettek: egy másik vádlott mellkason szúrta a sértettet, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Súlyos büntetések várhatóak

A verekedés során többen is megsérültek, egyes sérülések 8 napon túl gyógyulónak minősülnek, és közvetlen életveszélyes állapot is kialakult.

Az ügyben több vádlott ellen folyik eljárás, és súlyos büntetések várhatók. Emberölés esetén akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, míg a többi résztvevő esetében többéves börtönbüntetés jöhet szóba.