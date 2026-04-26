Gyerekek vitájából lett halálos utcai leszámolás, több faluból érkeztek a rokonok

Újabb fordulóhoz érkezett az a büntetőügy, amelyben több vádlott ellen folyik eljárás az Egri Törvényszéken. A leszámolás során egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek – közölte a Heol.
Leszámolás Egerben a gyerekek vitájából
A tárgyalás április 23-án folytatódott volna, azonban azt el kellett napolni. A halasztást a vádlottak és tanúk távolmaradása, valamint a bizonyítás kiegészítésének szükségessége indokolta.
A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a tragédia előzménye az egy nappal korábbi konfliktus volt, amikor a két család kiskorú gyermekei kerültek összetűzésbe egymással.
A közösségi médiában fajultak el a dolgok
A vita gyorsan túlnőtt a gyerekek közötti nézeteltérésen. A családok személyesen is megpróbálták rendezni a konfliktust, ám ez nem vezetett eredményre.
A helyzet tovább romlott, amikor a felek a közösségi médiában egyre durvább videóüzeneteket küldtek egymásnak.
Több faluból érkeztek a rokonok
Másnapra a konfliktus teljesen eszkalálódott. Az egyik család rokonokat és ismerősöket hívott segítségül, így mintegy 15 fős csoport gyűlt össze, akik különféle eszközökkel felfegyverkezve indultak el a másik család lakóhelyéhez.
A több településről érkező rokonok megjelenése nyílt provokációnak számított, amire a másik fél is hasonló módon reagált.
Halálos szúrás vetett véget a balhénak
A két csoport között rövid szóváltás után verekedés tört ki. A dulakodás során az egyik vádlott késsel hasba szúrta az ellenfelét, aki életveszélyes állapotba került.
Az események végül tragikus fordulatot vettek: egy másik vádlott mellkason szúrta a sértettet, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
Súlyos büntetések várhatóak
A verekedés során többen is megsérültek, egyes sérülések 8 napon túl gyógyulónak minősülnek, és közvetlen életveszélyes állapot is kialakult.
Az ügyben több vádlott ellen folyik eljárás, és súlyos büntetések várhatók. Emberölés esetén akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, míg a többi résztvevő esetében többéves börtönbüntetés jöhet szóba.
