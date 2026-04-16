150 áldozata volt, most végre rács mögé került a 25 éves férfi

A 25 éves gyanúsított 2024-ben több internetes oldalon is megjelent, ahol különféle autóalkatrészeket kínált eladásra. A hirdetések alapján szinte bármit be lehetett szerezni tőle a kisebb kiegészítőktől egészen a komolyabb alkatrészekig. A vásárlók fizettek, az áru azonban sosem érkezett meg. A letartóztatás előzménye egyre több feljelentés volt, amelyek ugyanarra a módszerre vezettek vissza. A sértettek országszerte jelentkeztek, miután hiába próbálták elérni az eladót, aki a pénz beérkezése után egyszerűen eltűnt – írta a Police.hu.

A letartóztatás után komoly büntetésre számíthat az elkövető

A nyomozók alapos munkával térképezték fel az ügyet, bankszámlaadatokat, híváslistákat és online profilokat elemeztek. Hamar kiderült, hogy nem egyedül dolgozott, hanem több társa is segítette, főként a pénzmozgások lebonyolításában.

A csalássorozat során létrehozott bankszámlákra érkeztek az utalások, amelyeket később továbbítottak vagy felvettek. A hálózat működése jól szervezett volt, de végül nem bizonyult elégnek a lebukás elkerüléséhez.

Hónapokig tartó nyomozás után csaptak le, amiből letartóztatás lett

A hatóságok kitartó munkájának eredményeként sikerült azonosítani az összes érintettet, ugyanis több mint 150 sértett esett áldozatul a csalónak. A férfit 2025 májusában elfogták, majd őrizetbe vették. Kiderült az is, hogy kilenc társa segített a bankszámlák megnyitásában és kezelésében. Őket pénzmosással gyanúsítják, míg a fő elkövető ellen csalás miatt emelhetnek vádat.

