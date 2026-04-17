Kiskorúakat is bevontak a drogbizniszbe, életfogytiglant kaphat az egész család

Egy nagyszabású akció után letartóztatásba került az a Bács-Kiskun vármegyei házaspár, akik a gyanú szerint nemcsak kábítószert terjesztettek, hanem ebbe saját, még kiskorú gyermekeiket is bevonták. Az ügy több vármegyét is érint, és több szereplőt mozgatott meg. A hatóságok összehangolt fellépéssel csaptak le a feltételezett elkövetőkre és április közepén nyolc különböző helyszínen tartottak akciót, amely során kábítószereket, készpénzt és mobiltelefonokat is lefoglaltak – írta az Ügyészség.

Letartóztatás lett a családi biznisz következménye

Súlyos vádak a letartóztatás hátterében

A nyomozás adatai szerint a házaspár 2025 nyarától kezdve foglalkozott kábítószer-kereskedelemmel. A gyanú alapján marihuánát és úgynevezett kristályt is értékesítettek és ebbe bevonták 16 és 17 éves gyermekeiket, valamint egy további fiatalkorút is.

Az ügyészség összesen öt embert hallgatott ki gyanúsítottként. A felnőtteket őrizetbe vették, míg a fiatalkorúak egyelőre szabadlábon védekezhetnek.

A bíróság végül úgy döntött, hogy a házaspárt legalább egy hónapra letartóztatásba helyezi. A döntést több tényező is indokolta, ugyanis fennállt a szökés és az elrejtőzés veszélye, de az is, hogy a bizonyítást akadályozhatnák, vagy akár folytathatnák a bűncselekményt.

A vádak szerint akár hosszú évekre, sőt, életfogytig tartó szabadságvesztésre is számíthatnak. A hatóságok közben a házaspár felügyelet nélkül maradt gyermekeinek elhelyezéséről is gondoskodtak.

Az eset pedig sajnos nem egyedi, hiszen hét további terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták a Pest vármegyei nyomozók egy másik ügyben. A rendőrök akkor egy időben, 11 helyszínen csaptak le egy kábítószer-kereskedő hálózat tagjaira.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.