Lezuhant egy turista egy szikláról a Nagy-Fátrában

Délután riasztották a szlovák hegyi mentőket egy sérült turistához a Besztercebányától északnyugatra fekvő Nagy-Fátra hegység sziklaparadicsomába. A 48 éves, szlovák férfi felmászott egy sziklaszirtre, ahol feltehetően megcsúszott és lezuhant 8 méteres magasságból.
Lezuhant, felemelkedett
A férfi azonnal elvesztette az eszméletét, mert a fején sérült meg. Mentőhelikopterrel vitték a besztercebányai kórházba, miután a helyszínen stabilizálták az állapotát a szlovák hegyi mentők.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.