Lezuhant egy turista egy szikláról a Nagy-Fátrában

Délután riasztották a szlovák hegyi mentőket egy sérült turistához a Besztercebányától északnyugatra fekvő Nagy-Fátra hegység sziklaparadicsomába. A 48 éves, szlovák férfi felmászott egy sziklaszirtre, ahol feltehetően megcsúszott és lezuhant 8 méteres magasságból.

Lezuhant egy szikláról egy turista Szlovákiában

Lezuhant, felemelkedett

A férfi azonnal elvesztette az eszméletét, mert a fején sérült meg. Mentőhelikopterrel vitték a besztercebányai kórházba, miután a helyszínen stabilizálták az állapotát a szlovák hegyi mentők.

