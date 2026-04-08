Elkapták a 72 éves betörőt, aki mindent elvitt egy Balaton-parti nyaralóból

Egy 72 éves férfi hónapokon át bujkált, miután egy Balaton-parti nyaralót teljesen kiürített. A járőrök végül Budapesten csaptak le rá a lopás miatt.
A Veol beszámolója szerint tavaly nyáron egy Balatonfüred környéki nyaralótulajdonos jelentette a rendőrségen: egy ismeretlen személy betört az üresen álló házába az ablakon át és mindent elvitt, amit csak talált. A férfi nem válogatott: italok, tartós élelmiszerek, elektromos eszközök, sőt ruhák is kerültek a zsákmányba. Egyértelmű volt, hogy ez nem gyors alkalmi lopás volt, hanem tudatos fosztogatás.

A 72 éves férfi lopást követett el egy Balaton-parti nyaralóban, majd hónapokig bujkált, míg végül Budapesten elfogták
Forrás: Police.hu

Lopás egy Balaton-parti nyaralóban: minden eltűnt

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozói gyorsan azonosították a tettest, egy budapesti férfit. Ellene körözést adtak ki, de a 72 éves férfi hetekig sikeresen elrejtőzött. A fordulat április 2-án következett: 

a budapesti járőrök igazoltatták és kiderült, hogy körözik, így azonnal elfogták.

A balatonfüredi rendőrök kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A férfi ellen lopás miatt indult büntetőeljárás, így a felelősségre vonást már nem kerülheti el. A Balaton környékén a szezonon kívüli időszak különösen kedvez a betörőknek, mert sok ingatlan hosszabb ideig üresen áll. A rendőrség ezért ismét hangsúlyozza: a nyaralók biztonságáról mindig gondoskodni kell, mert a tolvajok szinte várják az ilyen alkalmakat.

 

