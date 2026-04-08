Térkő, léc, majd egy fém kandeláber: így próbált lopni az illemhely automatájából – videó

Egy férfi különös módszerrel próbált pénzhez jutni Kaposváron. A sikertelen lopás során az elkövető egy automatát kezdett ütni, abban bízva, hogy így pénzhez jut. A dolog azonban végül egészen másképp alakult.
A Bors beszámolója szerint vádat emeltek egy harmincas éveiben járó férfi ellen lopás, garázdaság és más bűncselekmények miatt, miután nekiesett egy nyilvános illemhely fizetőautomatájának Kaposváron.

A férfi nagy értékű lopás reményében 151 alkalommal ütötte meg az automatát összesen, de pénzhez nem jutott
A férfi nagy értékű lopás reményében 151 alkalommal ütötte meg az automatát összesen, de pénzhez nem jutott
Fotó: Ügyészség

Lopás reményében mindent bevetett: térkő, léc és egy fém kandeláber az automatánál

Az eset 2025 áprilisában történt a somogyi vármegyeszékhely belvárosában. A férfi egy nyilvános illemhely bejáratához ment, de nem azért, hogy használja a mosdót. Inkább az járt a fejében, hogy feltöri a fizetőautomatát és pénzt szerez belőle.

Ehhez egy térkövet vett a kezébe és azzal kezdte ütni a szerkezetet. Nem egyszer-kétszer próbálkozott: 

a felvételek szerint összesen 151 alkalommal sújtott le az automatára.

Az automata azonban nem adta meg magát.

A férfi később újra visszatért, hogy folytassa a lopási kísérletet. Ekkor már egy léccel próbálkozott, majd még egy fém kandelábert is bevetett, hátha így sikerrel jár. Hiába azonban a kitartás és a sok ütés, a szerkezet végig zárva maradt, így pénzhez végül nem jutott.

Az akció azonban így sem maradt következmények nélkül. Az automata a rongálás miatt teljesen használhatatlanná vált.

A kár nagyjából 600 ezer forint, amelyet végül a biztosító térített meg az üzemeltetőnek.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

A kaposvári lopási kísérletről a videót ide kattintva lehet megtekinteni. 

 

Nem csak Kaposváron történnek furcsa esetek: Dunakeszin egy férfit keresnek, aki egy áruház próbafülkéjéből vitte el a pénztárcát a benne lévő készpénzzel és iratokkal együtt.

 

