Otthonában gyártott lőszereket, de hamar megbukott a mellékkereset

A férfi többféle lőfegyver tartására volt jogosult és 2022-ben engedélyt kapott arra is, hogy otthon, saját célra lőszereket állítson elő. Ez azonban szigorú feltételekhez kötött és az így készült töltényeket kizárólag saját fegyvereihez használhatta volna fel – írta az Ügyészség.

A lőszerek már nem csak saját használatra készültek, hanem fekete és kiskereskedelmi célra is

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A lőszerek készítése üzletté vált

A vádirat szerint a férfi 2024 októberétől kezdve több mint fél éven át foglalkozott lőszerek gyártásával és ez idő alatt legalább 500 darabot készített. A probléma nem csupán a mennyiséggel volt, hanem azzal is, hogy az elkészült töltényeket értékesítette és egy ismerősének mintegy 130 ezer forintért adta tovább.

Ezzel azonban túllépte az engedélyében meghatározott kereteket, így a hatóságok szerint lőszerrel való visszaélést követett el. Az ügyészség emiatt vádat emelt ellene és felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az eszközök elkobzását indítványozta.

Az ügy végkimeneteléről a bíróság dönt majd.

