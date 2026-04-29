Fényes nappal lőtte fejbe magát egy férfi a városban

Ahogy arról kedden beszámoltunk, tragikus eset történt Baranya vármegyében április végén. Egy 43 éves, szentlőrinci férfi fejbe lőtte magát egy pécsi lőtéren. Hiába küzdöttek érte az orvosok, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni – írta meg a Bama.hu az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense, Rácz Renátó tájékoztatása alapján.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást. A nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

A tragédia mélyen megrázta a helyieket és az elhunyt ismerőseit.

A körülmények egyelőre tisztázatlanok, a városban sok a találgatás arról, mi történhetett a végzetes napon.

Sajtóinformációink szerint az áldozat az elmúlt időszakban komoly személyes nehézségekkel küzdött.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.