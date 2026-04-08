Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Ugrott a bevétel a Békafütty Lottózóban, miután egy tolvaj lenyúlt egy csomó sorsjegyet – videóval

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös vendég tért be egy egri lottózóba, aki sajátos módon, pénz nélkül próbált szerencsét. A lottózó dolgozójának figyelmetlenségét kihasználva egy köteg sorsjegyet nyúlt le, majd angolosan távozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottózótolvajkamerafacebooksorsjegylopás

Különös eset történt egy egri üzletben, ahol egy férfi nem mindennapi módon próbált szerencsét. A lottózó dolgozójának figyelmetlenségét kihasználva egy köteg sorsjegyet vett magához, majd fizetés nélkül távozott – írja a Heol.hu Heves vármegyei hírportál.

Sorsjegyeket vágott zsebre a lottózóban majd fizetés nélkül távozott 
Fotó: Részlet a videóból (Békafütty/Facebook)

Lottózó: kétszer is visszatért a férfi

A lopás a Békafütty Lottózóban történt, ahol a férfi akkor csapott le, amikor az alkalmazott egy pillanatra hátat fordított neki. A tolvaj ezt kihasználva gyorsan felkapott több sorsjegyet, majd egyszerűen kisétált az üzletből.

A történet azonban itt nem ért véget: a férfi később vissza is tért, és ismét próbálkozott, ami még különösebbé teszi az esetet.

A tulaj a lakosság segítségét kéri

Az esetről a lottózó tulajdonosa egy Facebook-posztban számolt be, amelyhez videót is mellékelt a biztonsági kamera felvételeiből.

A bejegyzésben azt írta: bízik a tisztességes emberek segítségében, ezért arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételen szereplő férfit, jelentkezzen.

Hangsúlyozta, hogy minden információ fontos lehet az elkövető azonosításában.

Nem ez az első hasonló eset

Az ilyen jellegű lopásoknál gyakran a figyelmetlenséget használják ki az elkövetők. Egy rövid pillanat is elég lehet ahhoz, hogy értékes árut vigyenek el fizetés nélkül.

A lottózó tulajdonosa ezért is döntött úgy, hogy nyilvánossá teszi az esetet, bízva abban, hogy a közösség segítségével hamar azonosíthatják a férfit. A felvétel alapján jól látható, hogy az elkövető célzottan a sorsjegyeket vette magához, majd sietve távozott az üzletből.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról