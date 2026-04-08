Ugrott a bevétel a Békafütty Lottózóban, miután egy tolvaj lenyúlt egy csomó sorsjegyet – videóval

Különös eset történt egy egri üzletben, ahol egy férfi nem mindennapi módon próbált szerencsét. A lottózó dolgozójának figyelmetlenségét kihasználva egy köteg sorsjegyet vett magához, majd fizetés nélkül távozott – írja a Heol.hu Heves vármegyei hírportál.

Sorsjegyeket vágott zsebre a lottózóban majd fizetés nélkül távozott

Fotó: Részlet a videóból (Békafütty/Facebook)

Lottózó: kétszer is visszatért a férfi

A lopás a Békafütty Lottózóban történt, ahol a férfi akkor csapott le, amikor az alkalmazott egy pillanatra hátat fordított neki. A tolvaj ezt kihasználva gyorsan felkapott több sorsjegyet, majd egyszerűen kisétált az üzletből.

A történet azonban itt nem ért véget: a férfi később vissza is tért, és ismét próbálkozott, ami még különösebbé teszi az esetet.

A tulaj a lakosság segítségét kéri

Az esetről a lottózó tulajdonosa egy Facebook-posztban számolt be, amelyhez videót is mellékelt a biztonsági kamera felvételeiből.

A bejegyzésben azt írta: bízik a tisztességes emberek segítségében, ezért arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételen szereplő férfit, jelentkezzen.

Hangsúlyozta, hogy minden információ fontos lehet az elkövető azonosításában.

Nem ez az első hasonló eset

Az ilyen jellegű lopásoknál gyakran a figyelmetlenséget használják ki az elkövetők. Egy rövid pillanat is elég lehet ahhoz, hogy értékes árut vigyenek el fizetés nélkül.

A lottózó tulajdonosa ezért is döntött úgy, hogy nyilvánossá teszi az esetet, bízva abban, hogy a közösség segítségével hamar azonosíthatják a férfit. A felvétel alapján jól látható, hogy az elkövető célzottan a sorsjegyeket vette magához, majd sietve távozott az üzletből.

