Itt az áttörés? Új bizonyítékot találtak a Nagy Ő sztárjának rejtélyes halála ügyében

A hatóságok a körülmények ellenére kizárták az idegenkezűséget, de továbbra sem tisztázott, pontosan mi okozta Lovas Annabella halálát. Új fejlemény viszont, hogy a Gran Canaria-i nyomozók pénteken további lehetséges bizonyítékokhoz jutottak – írta a Borsonline.hu.

Lovas Annabella hátizsákja Gran Canarián került elő, újabb nyomot adva a halálát övező rejtélyes ügyben

Új bizonyíték került elő Lovas Annabella halála ügyében

A nő halálhírét április 6-án osztották meg, ám a szakértők szerint a halál jóval korábban történhetett. A nő holttestét még tavaly májusban találták meg a Kanári-szigeteken, a vízben sodródva. Az azonosítás hosszú ideig nem járt eredménnyel, mivel sem ujjlenyomat, sem DNS nem volt felhasználható. Végül a fogazat vizsgálata segítette a beazonosítást, így derült ki, hogy a 2021-es A Nagy Ő szereplőjéről van szó.

A halál oka továbbra is kérdéses. A spanyol hatóságok most azonban új nyomra bukkantak:

a Daily Star beszámolója szerint egy pásztor egy hátizsákot talált Gran Canaria déli részén, egy kilátó közelében. A táskában az áldozat útlevele és több személyes tárgya is előkerült.

Lovas Annabella, a 32 éves szereplő a 2021-es The Bachelor UK magyar változatában vált ismertté. 2024-ben tűnt el, majd bár egy ideig még voltak életjelei és sikerült vele kapcsolatba lépni, később ismét nyoma veszett. A hatóságok egy természetes vízgyűjtő területen találták meg egy ismeretlen nő földi maradványait, amelyek azonosítása hosszú ideig nem járt eredménnyel.