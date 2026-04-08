Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

lovas annabella

Közös pillanatok, örök emlékek és megható fotók kerültek elő Lovas Annabelláról

Egy közös fotó, egy mosoly, egy régi emlék, néha ennyi is elég, hogy újra felszakadjon a fájdalom. A Lovas Annabella halála után előkerült képek most nemcsak a múltat idézik fel, hanem egy megrendítő történetet is elmesélnek.
Lovas Annabella neve sokak számára ismerősen cseng a Nagy Ő című műsorból, ám a róla szóló hírek most egészen más hangulatot hordoznak. A fiatal nő tragikus halála után előkerült fotók új megvilágításba helyezik az utolsó időszakát, és mélyen megérintették azokat, akik ismerték vagy követték az életét – írta a Blikk.

Lovas Annabella tragikus halála az egész országot megrázta
Fotó:  TV2 

Lovas Annabella emléke örök

Lovas Annabella és Szalai Laura között különleges kapcsolat alakult ki a műsor után. Bár a kamerák előtt még riválisok voltak Tóth Dávid kegyeiért, a forgatásokat követően barátság szövődött közöttük. A közös élmények – utazások, beszélgetések, együtt töltött idő – mind olyan emlékekké váltak, amelyek most különösen felértékelődtek. Laura egy érzelmes közösségi médiás bejegyzésben búcsúzott barátnőjétől, ahol közös fotóikat osztotta meg.

A 32 éves Annabella holttestét Gran Canaria szigetén találták meg, egy nehezen megközelíthető területen. Az azonosítás hosszú hónapokat vett igénybe, mire végül hivatalosan is megerősítették kilétét. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget és feltételezések szerint a természeti erők is szerepet játszhattak abban, hogy a test oda került, ahol megtalálták.

Nehézségek az utolsó időszakban

Annabella életének utolsó időszaka nem volt könnyű. Betegséggel küzdött, és személyes problémák is nehezítették a mindennapjait. Ezekről korábban maga is nyíltan beszélt.

A róla megosztott fotók között olyan képek is akadnak, amelyek már ebben az időszakban készültek, mégis sokak számára inkább az életigenlését és a személyiségének erejét tükrözik. Családja pedig ügyvédet fogadott, hogy választ kapjanak arra, mi okozta pontosan a 32 éves Lovas Annabella tragédiáját

 

