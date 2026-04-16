„Nem tudom feldolgozni ezt a gyászt” – megszólalt Lovas Annabella legjobb barátnője

A hatóságok hosszú ideig nem tudták beazonosítani az áldozatot, végül fogászati adatok alapján derült ki, hogy a 2021-es A Nagy Ő egyik szereplője, Lovas Annabella az, akiről van szó. A hír sokkolta az ismerősöket és a rajongókat egyaránt, egykori vetélytársa pedig teljesen összetört – írta a Bors.

A Nagy Ő sztárja, Lovas Annabella halála sokkolta a közvéleményt

Fotó: TV2

Lovas Annabella legjobb barátnője, Szalai Laura szinte sokkos állapotban így beszélt a történtekről:

A műsor után mi barátok lettünk, és rájöttem, ahogy rakom össze a puzzle-darabokat, hogy olyannyira jó volt a kapcsolatunk, hogy az utolsó emberek között voltam, akikkel kommunikált. 2024 november elején beszéltünk utoljára, ő pedig, mint megtudtam, 2025 év elején tűnt el.

A barátnő azt is elárulta, hogy Annabella korábban komoly betegségen ment keresztül és úgy tűnt, új fejezetet szeretne nyitni az életében. Éppen ezért nem keltett benne gyanút, amikor egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, majd Laura így folytatta könnyek között:

Számomra teljesen érthető volt, hogy egy rákos megbetegedés után az embernek nem csak testileg, de lelkileg is fel kell épülnie. Azt gondoltam, a ’mindenkibe’ végül én is bekerültem. Teljesen abban a hitben voltam, hogy egyszer biztos érkezik tőle válasz, ugyanis én sosem engedtem őt el. Mindig írtam neki, még januárban is, miközben a barátnőm már nem is élt... Fogalmam sincs, hogy dolgozom ezt fel

Megválaszolatlan kérdések maradtak Lovas Annabella után

A történet azonban több ponton is homályos maradt. Az utolsó beszélgetések egyikében Annabella említést tett egy titokzatos férfiról, akivel Törökországban ismerkedett meg és akiről később részletesebben akart mesélni. Erre azonban már nem kerülhetett sor.

Bár egyre több részlet válik ismertté, a teljes igazság továbbra sem tisztázott, Lovas Annabella emléke mégis sokakban él tovább.