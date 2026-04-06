Szívszorító szavak: ez volt az utolsó üzenete a Nagy Ő elhunyt sztárjának

Lovas Annabella neve sokak számára ismerős lehet a televízió képernyőjéről, ám az utóbbi időszakban egészen más okból került a figyelem középpontjába. A fiatal nő sorsa tragikus fordulatot vett és története sokakat mélyen megérintett. A 2021-ben sugárzott párkereső műsor, a Nagy Ő egyik emlékezetes szereplője volt, ahol egészen a döntőig jutott. A kamerák előtt egy mosolygós, céltudatos személyiséget ismerhettek meg a nézők, ám a háttérben komoly megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie – írta a Blikk.

Lovas Annabella holttestére Gran Canaria szigetén bukkantak rá a hatóságok

Lovas Annabella története nehézségekkel volt tele

Lovas Annabella az utóbbi években több alkalommal is eltűntként szerepelt a hatóságok nyilvántartásában. Bár egy időre sikerült kapcsolatba lépni vele, később ismét nyoma veszett, ami komoly aggodalmat keltett a család és az ismerősök körében. A nyomozás során végül külföldön, egy spanyol szigeten találtak rá és az azonosítás hosszabb időt vett igénybe. A hatóságok végül speciális módszerekkel tudták megerősíteni a személyazonosságát.

A fiatal nő utolsó megszólalása különösen megrendítőnek hat utólag. Nyilvánosan beszélt arról, hogy komoly betegséggel, mellrákkal küzdött, amely nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelte:

Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem

– mondta őszintén Lovas Annabella.

Szavai alapján igyekezett feldolgozni a történteket és úgy tekintett a nehézségekre, mint amelyek erősebbé tették őt. Ez a hozzáállás sokak számára inspiráló lehet, még ha a történet vége tragikus is.

Egy megterhelő időszak lenyomata

A környezetéből származó információk szerint az elmúlt időszak több szempontból is megterhelő volt számára. Egészségi problémák és magánéleti nehézségek egyaránt hatással voltak rá, ami tovább nehezítette a mindennapjait. Nevének elhallgatását kérő családtagja így nyilatkozott:

Szegényt nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy beteg. Összeomlott a hírtől. A szerettei próbálták őt támogatni, biztatni, segíteni, de elég borúsan látta a jövőt. Nem elég, hogy kiderült, beteg, mindeközben a párkapcsolata is viharos volt. Éppen amikor nyugalomra és egy szerető, támogató társra lett volna szüksége... Ez is nagyon megviselte őt. Szerette a párját, de szenvedett is miatta

Lovas Annabella holttestét végül február közepén találták meg a spanyol szigeten.