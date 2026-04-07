Egy szurdokban találtak rá az egykori valóságshow-sztár holttestére, szülei most ügyvédet fogadtak

Mély gyász sújtja a sztárvilágot, miután egy szurdok mélyén találtak rá a népszerű valóságshow egykori szereplőjének élettelen testére. A tragédia körülményeit és a fiatal nő betegséggel vívott harcát is vizsgálják, miközben a család ügyvédet fogadott, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta Lovas Annabella halálát.
Március elején derült ki a megrázó hír, miszerint a Kanári-szigeteken, egy nehezen megközelíthető szurdok mélyén találtak rá a TV2 párkereső műsorából megismert fiatal nő maradványaira. Bár a hatóságok az idegenkezűséget már kizárták, a család ügyvédet fogadott, hogy választ kapjanak arra, mi okozta pontosan a 32 éves Lovas Annabella tragédiáját – írta az Index.hu.

Lovas Annabella családja ügyvédet fogadott
Fotó:  TV2 

Mellrákkal és magánnyal küzdött a halála előtt Lovas Annabella

A TV2 párkereső műsorából ismertté vált Lovas Annabella sorsa akkor vett sötét fordulatot, amikor 2024-ben mellrákkal diagnosztizálták. A fiatal nő ismerősei szerint a lesújtó orvosi szakvélemény lelkileg teljesen összetörte, amit csak tovább tetézett egy fájdalmas szakítás. 

Bár a családja és a barátai minden erejükkel próbálták támogatni és tartani benne a lelket, a nő egyre borúsabban látta a jövőjét, és többször is eltűnt a szerettei elől.

Az utolsó életjelet 2024 decemberében adta magáról a közösségi médiában, ahol még optimistán nyilatkozott a betegségéről, azt állítva, hogy a kezelések megerősítették őt. Ezt követően azonban nyoma veszett. 

A szülei kétségbeesve keresték, még egy kinti magyar férfit is felkértek, hogy segítsen a nyomozásban a Kanári-szigeteken. 

A kutatás végül tragédiával zárult: egy mély szurdokban találtak rá a holttestére, amely azonosítása a nehéz körülmények miatt csaknem egy évet vett igénybe. A család ügyvédet fogadott, hogy hivatalosan is betekintést nyerhessenek a nyomozati iratokba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

