Lövések dördültek egy szegedi benzinkúton, a rendőrség lezárta a helyszínt

A Délmagyar.hu információi szerint Szegeden, a Fonógyári úti benzinkútnál torkollott lövöldözésbe egy szóváltás. A vitában, amely egy közlekedési konfliktus miatt alakulhatott ki, egy gépjárműoktató is érintett lehetett. A helyszínen tartózkodó szemtanúk elmondása alapján egy gázriasztó fegyver is előkerült, majd legalább négy lövést hallottak eldördülni.

Lövések dördültek a benzinkúton, a rendőrség lezárta a helyszínt

Szóváltás után lövések Szegeden

A benzinkútra három rendőrautó érkezett, a hatóság teljesen körbezárta a lövöldözés helyszínét.

A Délmagyar megkeresésére a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség annyit közölt, hogy a töltőállomáson jelenleg is rendőri intézkedés zajlik.

