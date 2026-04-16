Lövések dördültek egy szegedi benzinkúton, a rendőrség lezárta a helyszínt

A Délmagyar.hu információi szerint Szegeden, a Fonógyári úti benzinkútnál torkollott lövöldözésbe egy szóváltás. A vitában, amely egy közlekedési konfliktus miatt alakulhatott ki, egy gépjárműoktató is érintett lehetett. A helyszínen tartózkodó szemtanúk elmondása alapján egy gázriasztó fegyver is előkerült, majd legalább négy lövést hallottak eldördülni.
Szóváltás után lövések Szegeden
A benzinkútra három rendőrautó érkezett, a hatóság teljesen körbezárta a lövöldözés helyszínét.
A Délmagyar megkeresésére a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség annyit közölt, hogy a töltőállomáson jelenleg is rendőri intézkedés zajlik.
