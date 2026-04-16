Iskolai lövöldözés: diák nyitott tüzet az órán, kiürítették az épületet

Csütörtök reggel ki kellett üríteni egy középiskolát Kárpátalján. A lövöldözés során egy diák fegyvert rántott elő az órán, és megsebesítette egyik osztálytársát. A Bors osztotta meg az iskolai agresszió részleteit.

Hiába menekült el a diák, a lövöldözés után nem sokkal elkapták a rendőrök

Fotó: Kárpátaljai rendőrség/Bors

Lövöldözés és pánik az iskolában

A megrázó eset a csapi Széchényi István Líceumban történt csütörtök reggel. A Bors arról ír, hogy egy kilencedik osztályos tanuló az óra közepén egy gumilövedékkel ellátott pisztolyt vett elő. A diák két lövést adott le, amelyek közül egy eltalálta az egyik osztálytársát. Az incidens miatt pillanatok alatt kitört a pánik az iskolában.

A lövöldözés után a támadó elmenekült a helyszínről, azonban a kárpátaljai rendőrség rövid időn belül elfogta. A sérült diákot azonnal ellátták, állapota stabil, sérülései nem életveszélyesek.

Kiürítették az iskolát

Az eset után az iskola teljes épületét kiürítették, miközben a rendőrök és a tűzszerészek átvizsgálták az intézmény területét. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, valamint azt is, hogyan kerülhetett a fegyver a diákhoz.

Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik középiskolájából is, szerdán négyen meghaltak, további 20-an megsebesültek – tájékoztatott Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója.